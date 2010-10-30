400 خانه مسکونی در کهنوج زیر گل و لای فرو رفتند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، به دلیل بارش شدید تگرگ در شهر کهنوج و جاری شدن سیلاب در حاشیه رودخانه عبوری از این شهر 400 خانه در محله های حسین آباد، جمال آباد و نظمیه زیر گل و لای ناشی از سیل فرو رفتند.

هر چند که این سیلاب روز جمعه روی داده است اما به دلیل ارتفاع 1.5 متری گل و لای در معابر و خانه های این محله ها کار امداد رسانی و تخلیه گل و لای در این محله ها با کندی پیش می رود.

فرماندار کهنوج در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: عصر روز جمعه به دلیل بارش شدید تگرگ و جاری شدن سیل در دامنه های اطراف منازل مسکونی سیل و گل و لای برخی از محله های شهر را در بر گرفت و هم اکنون گل و لایی به ارتفاع 1.5 متر 400 خانه مسکونی را در بر گرفته است.

عباس اطمینانی ادامه داد: این محله ها اساسا در مناطق غیرامن احداث شده اند و با توجه به سیل خیز بودن منطقه احتمال بروز مشکل در این مناطق وجود دارد.

فرماندار کهنوج گفت: متاسفانه سیل در چند دقیقه این خانه ها را در برگرفته است و تمام وسایل برقی، پوشاک و وسایل منزل در این خانه ها زیر گل و لای ناشی از سیل قرار دارد.

اطمینانی اضافه کرد: در ساعات ابتدایی برخی اقدام ابتدایی از جمله پلاستیک و پتو در اختیار سیل زدگان قرار گرفت و هم اکنون این افراد در خانه همسایه ها و یا اقوام خود اسکان دارند و در مواردی هم که نیاز بوده چادر توزیع شده است.

وی ادامه داد: کار تخلیه گل و لای از این محلات به دلیل کمبود پمپهای تخلیه با کندی پیش می رود و نیاز به پمپهای بیشتر احساس می شود.

وی همچنین خواستار ارسال ماشین آلات سنگین برای خالی کردن معابر از گل و لای شد.

اطمینانی گفت: در برخی منازل نیز کار شن ریزی صورت گرفته است.

هم اکنون امدادگران و مردم ساکن این مناطق در حال تخلیه خانه ها از گل و لای هستند و به دلیل شدت این سیلاب در مواردی دیوار خانه ها نیز دچار ترک خوردگی شده است.