مراسم بزرگداشت سالروز شهادت آیت الله قاضی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی اعلام کرد: جهت قدردانی از زحمات و مبارزات صادقانه این عالم ربانی و تجدید میثاق با آرمان های حضرت امام (ره) و شهدای گرانقدر، مجلس یادبودی روز دوشنبه مورخه 10آبان از ساعت 10 لغایت 12 قبل از ظهر در مسجد مقبره تبریز در جوار مرقد مطهر آن عالم مجاهد منعقد است.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی در این اطلاعیه از اقشار مختلف مردم و همه نهادها، ارگان ها، سازمان ها و نیروهای نظامی و انتظامی، فرهنگیان و دانشجویان و دانشگاهیان، کارگران وکارمندان و بازاریان واصناف و هیئات حسینی به ویژه خانواده شهداء و روحانیت حوزه های علمیه برای شرکت در این مجلس روحانی و معنوی دعوت کرد.

شهید آیت‌الله محمدعلی قاضی طباطبایی، در سال 1293 شمسی در تبریز متولد شد.

وی در سال 1316 هنگام قیام مردم تبریز به اتفاق پدرش، به خاطر مبارزه، به تهران تبعید گردید و پس از چند ماه تبعید در تهران و ری به تبریز بازگشت.

در سال 1318 جهت ادامه تحصیل علوم دینی به قم عزیمت کرد و درسال 1328 راهی نجف گردید و در این دو شهر از محضر علما و بزرگان کسب فیض نمود.

شهید قاضی طباطبایی در سال 41، با شروع نهضت اسلامی، به علت فعالیت علیه رژیم، توسط مأموران دستگیر و به زندان قزل قلعه منتقل و سپس به شهرهای بافت، کرمان و زنجان و پس از آن به عراق تبعید شد ولی پس از یکسال به ایران بازگشت و به هدایت مردم و روشنگری و تبلیغ اسلام پرداخت و تا پیروزی انقلاب اسلامی به مبارزات خود و ارشاد مردم ادامه داد.

شهید قاضی طباطبایی در دهم آبان 58، مصادف با عید قربان، نماز عید را اقامه کرد و در همان شب در راه مراجعت به منزل توسط منافقین مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به فیض شهادت نائل گردید.

آن عالم مجاهد که عمر با برکت خویش را در راه احیای اسلام ناب محمدی (ص) و مبارزه بی امان با استکبار جهانی و رژیم وابسته ستم شاهی سپری نمود و در این راه با تحمل دردهای اسفبار زندان و تبعید و شکنجه، سرانجام با شهادت علی گونه خود به لقاء الله پیوست.