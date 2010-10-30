جمع آوری یک میلیارد ریال زکات در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد اکبری صبح شنبه در جمع خبرنگاران میزان زکات جمع‌ آوری شده طی سال گذشته در استان را حدود 500 میلیون تومان اعلام کرد و گفت: این رقم در شش ماهه نخست سال جاری به حدود 110 میلیون تومان کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه 70 درصد زکات جمع آوری شده صرف امورات عمرانی می شود، اظهار داشت: در سال گذشته پروژه های عام المنفعه خوبی برای روستاهای استان از محل درآمد زکات تعریف و بیش از 70 پروژه در استان افتتاح شد.

اکبری به کاهش زکات جمع آوری شده در شش ماه اول سال جاری اشاره کرد و افزود: علت اصلی کاهش میزان زکات پرداختی در استان خشکسالی‌ و کاهش کشاورزی در روستاهاست.

وی روحانیت و مبلغان دینی را بهترین افراد برای فرهنگسازی در این راستا به ویژه در روستاها دانست و عنوان کرد: فرهنگ سازی در راستای پرداخت زکات در افزایش درآمدها نقش بسیار مهم و اساسی را در جامعه دارد و این امر با همکاری تمامی دستگاه های دولتی امکان پذیر است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: بیشترین زکات جمع آوری شده طی سال جاری در استان مربوط به شهرستان قاین بوده است.

وی در ادامه از برگزاری همایش عاملان زکات خراسان جنوبی در شش ماهه دوم سال جاری خبر داد و گفت: فرهنگسازی احیای زکات در جامعه باید نهادینه شود که طبق مصوباتی که در بحث ‌های فرهنگ ‌سازی شده و با توجه به اعزام مبلغان به مناطق مختلف امید است، این مهم به صورت مطلوب در سطح استان نهادینه شود.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره)خراسان جنوبی ادامه داد: زکات خرج امورات عمرانی در روستاها می‌شود که این در زمینه‌های فرهنگی و آموزشی بیشتر بوده است.

اکبری یادآور شد: تهیه و توزیع کتاب زکات، اعزام مبلغ، برگزاری مسابقات رادیویی سخنرانی در نماز جمعه، برگزاری کارگاه های آموزشی مختلف در سطح استان و برنامه ریزی همایش منطقه ای عاملین زکات از جمله فعالیت های انجام شده در راستای گسترش فرهنگ زکات این نهاد در سال گذشته بوده است.