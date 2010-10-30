شیوع بیماری حنجره در کشور به دلیل مصرف سیگار و قلیان

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مسعود متصدی زرندی افزود: با توجه به شیوع بیماریهای گوش در کشور که هنوز هم به عنوان یکی از علل اصلی و شایع ناشنوایی و نقص شنوایی در کشور به شمار می‌رود در این کنگره راههای تشخیص و درمان زودرس این بیماری ارائه می‌شود.

وی با اشاره به شیوع بیماری حنجره در کشور به دلیل اعتیاد به تریاک و نیز مصرف سیگار و قلیان یادآور شد: مصرف روز افزون سیگار و سایر مواد مخدر، سبب شیوع سرطان‌های دستگاه تنفس شده است که این موضوع نیز از مباحث مهم مطرح شده در این کنگره خواهد بود.

متصدی زرندی بیماریهای عفونی گوش را از علل شایع نقص شنوایی در کشور بر شمرد و ادامه داد: در این کنگره، بیماریهای بومی ایران در زمینه گوش و حلق و بینی مورد بحث، بررسی و تبادل نظر پزشکان متخصص قرار می‌گیرد.

دبیر دوازدهمین کنگره انجمن علمی جراحان گوش و گلو و بینی و سر و گردن ایران اضافه کرد: نقش آلرژنها در ایجاد بیماریهای بینی و سینوسها، درمانهای دارویی و جراحی و نیز روشهای جدید درمانی بیماریهای بینی و سینوس، تومورها و اختلالات قاعده جمجه و جراحی پلاستیک از جمله مباحث مهمی است که قرار است در این کنگره مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد.

دوازدهمین کنگره انجمن علمی جراحان گوش و گلو و بینی و سر و گردن ایران با حضور متخصصانی از کشورهای آمریکا، کانادا و انگلستان به همراه متخصصان رشته‌های مختلف پزشکی 10 تا 14 آبان در مرکز همایش‌های رازی تهران برپا می‌شود.