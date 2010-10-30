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۸ آبان ۱۳۸۹، ۱۴:۳۴

به کارگردانی کیمیایی/

خانزادی "جرم" را صداگذاری می‌کند

خانزادی "جرم" را صداگذاری می‌کند

صداگذاری فیلم سینمایی "جرم" به کارگردانی مسعود کیمیایی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تدوین فیلم سینمایی "جرم" بیست وهشتمین فیلم سینمایی مسعود کیمیایی توسط مصطفی خرقه پوش دراستودیوعروج فیلم به پایان رسیده است. اسحاق خانزادی به تازگی صداگذاری فیلم را آغاز کرده، کارن همایونفر نیز در حال ساخت موسیقی "جرم" است.

داستان فیلم سینمایی "جرم" در سال‌های پیش از انقلاب می‌گذرد. پولاد کیمیایی، حامد بهداد، شبنم درویش، بهاره رهنما، نیکی کریمی، داریوش ارجمند، امیر یل ارجمند، اکبر معززی، سیامک انصاری، کیانوش گرامی، محمد موید، محراب رضائی، علی اصغر طبسی، مجید علیزاده، نوید لاجوردی، مهزاد اقطایی، سامان حسینی، شاپور کلهر، مهرداد فلاحتگر و جمعی از هنرجویان و فارغ‌التحصیلان کارگاه آزاد فیلم نیز در "جرم" بازی ‌کردند.

 

 مسعود کیمیایی فیلم‌های سینمایی "سرب"، " دندان مار"، "تجارت"، "مرسدس"، "سلطان"، "اعتراض"، "محاکمه در خیابان"، "رئیس"، "حکم" و... را در کارنامه دارد.

کد مطلب 1181304

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