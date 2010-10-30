طرح شاخص ملی خشکسالی تدوین شد

محمد تقی زمانیان با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در هفدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاریها در گفتگو با مهر با اشاره به 6 پروژه خشکسالی در کشور، گفت: این پروژه ها مسائل مربوط به خشکسالی و راههای مقابله با این پدیده را بررسی می کنند.

وی تصریح کرد: در سالجاری سامانه پیشگیری از سیل در استان گلستان، خوزستان و گیلان به سفارش سازمان آب منطقه ای استان انجام شده است.

رئیس پژوهشکده هواشناسی به اهمیت نوع بارش، تناوب بارش، دما، فشار و رطوبت هوا در کنار میزان بارش اشاره کرد و افزود: پژوهشکده قصد دارد تا تمامی فاکتورهای مهم در بروز خشکسالی را در یک شاخص ملی جمع آوری کند که این طرح اقدام بسیار مهمی در جلوگیری از بروز خشکسالی است.

وی در خصوص میزان بارندگی در سطح کشور گفت: از ابتدای شهریور ماه سال 88 تا مهر 89 بارش در اغلب استانها نرمال بود اما چند استان مانند قم و یزد بارشی کمتر از میزان نرمال داشتند.

زمانیان با اشاره به دورنگاه این پژوهشکده برای بارندگی در فصلهای آتی اظهار داشت: احتمال کاهش بارندگی در پاییز و افزایش آن در زمستان بالاست و پیش بینی می شود دمای هوا در زمستان سردتر از نرمال و در پاییز گرم تر از نرمال باشد.

رئیس پژوهشکده هواشناسی در خصوص هفدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها اظهار داشت: پیشنهاد بنده این است که هر کدام از این غرفه ها در شاخه ای از امور فرهنگی، سیاسی و اقتصادی فعالیت کنند و نگاه ویژه به هر موضوعی داشته باشند، زیرا عامل رشد سازمانها و نهادها نگاه رسانه ای و انتقادی است. زمانیان این راهکار را برای بهبود کیفیت آثار در نمایشگاه مطبوعات ضروری دانست.