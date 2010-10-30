مردم قم با استقبال باشکوه خود نشان دادند که در خط ولایت فقیه هستند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در این اطلاعیه آمده است: خدا را شاکر و سپاسگزاریم که بار دیگر فرزندی از نسل ثلاله فاطمه زهرا‌( س) به شهر قم قدم نهاد و خاک این شهر مقدس را عطر آگین نمودند. قم بار دیگر از دیدار یار سرمست شد و مردم مومن و انقلابی قم با استقبال باشکوه و تاریخی خود از فرزند خلف و صالح بنیانگذار جمهوری اسلامی نشان دادند که همواره پیرو راه ولایت بوده و هستند.



در ادامه اطلاعیه آمده است: روز 27 مهرماه و همزمان با دهه کرامت و میلاد امام رضا‌(ع)‌، قم میزبان مهمان عزیزی بود که مردم با استقبال پرشور خود از او باردیگر نشان دادند که همچنان در خط ولایت فقیه هستند و به دشمنان داخلی و خارجی ثابت کردند که نمی‌توانند با وجود رهبری مقتدر و آگاه به ایران اسلامی خدشه‌ای وارد کنند.



در بخش دیگری از اطلاعیه شهرداری قم آمده است: امروز به فضل الهی سفر تاریخی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی به استان قم در پر تو استمرار آگاهی، وفاداری و هوشیاری آحاد مردم و در سایه شکوفایی استعداهای کم نظیر مردم مومن، با هوش و پرطراوت استان افق کاملاً امیدوار کننده‌ای برای قم ترسیم نمود. سفرهای استانی مقام عظمای ولایت به نقاط مختلف کشورمان مصداقی از پیوند امام وامت است که بیانگر رابطه عمیق و عاطفی میان مردم و رهبری معظم انقلاب اسلامی است ؛ در واقع حضور پرخیر و برکت مقام شامخ ولایت در شهر قم به مثابه خاطره‌ای شیرین در حافظه تاریخی مردم شهید پرور و انقلابی این شهر نقش بسته و چنان که به تصویر کشاندند ، هرگاه سخن از سفر رهبری معزز انقلاب به میان می‌آید مردم هر یک با شور و شوق وصف ناپذیری به بازخوانی خاطره سفرهای قبلی معظم له به این شهر و دیار می‌پردازند‌.



در ادامه این اطلاعیه تصریح شده است: برکات سفر مقام معظم رهبری به شهر قم آنچنان گسترده و عظیم است که قطعا نمی‌توان در این شکر نامه موجز به ابعاد آن پرداخت.



کارکنان و مدیران سازمانهای تابعه شهرداری قم ضمن قدردانی و تشکر از حضور شکوه‌مند و حماسی مردم فهیم و آگاه استان قم خصوصآ مدرسین و طلاب حوزه‌های علمیه و به ویژه مراجع عظیم الشأن در استقبال باشکوه و ولایی از رهبر فرزانه انقلاب اسلامی ، با شکرگزاری به درگاه الهی نسبت به نعمت عظما و بی بدیل ولایت فقیه‌، این رکن رکین حدوث و تداوم انقلاب‌، همگان را به تبعیت از دستورات و رهنمودهای معظم له فرا می‌خواند. امروز قطعاً با شکر‌گزاری از نعمت وجودی مقام معظم رهبری‌، به نعمت امام زمان‌(عج) این نعمت بزرگ الهی دست خواهیم یافت.



در خاتمه ضمن قدردانی و تشکر فراوان از تشریف فرمایی ولی امر مسلمین جهان به شهر عش آل محمد(ص) ، از خداوند بزرگ طول عمر مقام معظم رهبری و عزت و سربلندی نظام مقدس جمهوری اسلامی را مسئلت داریم.