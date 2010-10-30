مدیرعامل ملوان از سفر به ویتنام بازماند

به گزارش خبرنگار مهر، اردشیر پورنعمت مدرس AFC و مدیرعامل باشگاه ملوان که قرار بود برای تدریس کلاس لیسانس A آسیا به ویتنام سفر کند با مخالفت اعضای هیئت مدیره باشگاه از این سفر بازماند.

مدت زمان یک ماهه این دوره آموزشی که بالاترین سطح مربیگری در آسیاست و دوری چهار هفته‌ای مدیرعامل باشگاه ملوان عامل اصلی مخالفت اعضای هیئت مدیره با حضور وی در این دوره مربیگری به عنوان مدرس بود.

این دوره آموزشی قرار بود از هفته پیش در ویتنام آغاز شود که با مخالفت مسئولان باشگاه ملوان، پورنعمت در مکاتبه با مسئولان AFC از حضور در این کلاس عذرخواهی کرد.

البته پورنعمت در پایان زمان قراردادش با باشگاه ملوان، تدریس کلاس لیسانس A آسیا که 20 مربی در آن حضور دارند، را برعهده خواهند گرفت.