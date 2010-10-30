روند صادرات سنگ آذربایجان غربی بنام سایر استانها متوقف شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علی رمضان پور عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه متاسفانه طی سالهای گذشته در راستای شناسایی زمینه های سرمایه گذاری استان و پتانسیلهای موجود، کار مطالعاتی منسجم انجام نشده، افزود: در راستای این بی اطلاعی از ظرفیتها و نیازهای استان، بسیاری از سنگهای معدنی بعد از استخراج از معادن به سایر استانها حمل و فراوری شده و بنام آنها صادر می شوند.

وی بر لزوم جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در حوزه کارخانجات فراوری سنگ های معدنی در آذربایجان غربی تاکید کرد و بیان داشت: همچنین نقشه آمایش سرزمین در راستای شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در حوزه های کشاورزی، معادن، صنعت، گردشگری استان تهیه و تدوین شده است.

مشاور استاندار آذربایجان غربی در امور بین الملل در ادامه اظهار داشت: همچنین در راستای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در این حوزه مشوق های خاصی در نظر گرفته شده که این اقدام باعث ایجاد تحرک در بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در آذربایجان غربی ایجاد کرده است.

علی رمضان پور خاطر نشان کرد: حضور پر رنگ در کمیسیون مشترک همکاری های ایران و ترکیه و راه اندازی شورای ایرانیان در استان از دیگر اقدامات در راستای توسعه تجارت و سرمایه گذاری در استان است.