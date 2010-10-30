شیوع ایدز جنسی در زنان رو به افزایش است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عباس صداقت در نشست خبری که روز شنبه در غرفه وزارت بهداشت در نمایشگاه مطبوعات برگزار شد، گفت: با توجه به اینکه در برنامه سوم کنترل ایدز نگاه به زنان آسیب‌پذیر جامعه مورد تاکید واقع شده، به همین منظور تاکنون 5 مرکز مشاوره و ارائه خدمات به زنان آسیب‌پذیر راه اندازی شده و قرار است تا پایان امسال 10 مرکز دیگر در سایر استانها راه‌اندازی شود.

وی تصریح کرد: در این مراکز به زنان معتاد و زنانی که به رفتارهای جنسی پرخطر مبادرت می‌ورزند و همچنین همسران معتادان و زندانیان خدمات مشاوره‌ای و درمانی ارائه می‌شود.

صداقت گفت: ‌در طول 8 سال اخیر شیوع اچ آی وی - ایدز در مصرف‌ کنندگان مواد مخدر و زندانیان کاهش یافته اما شیوع ابتلا به این بیماری در زنان از طریق جنسی در حال افزایش است.

وی با اشاره به ثبت یک هزار و 38 بیمار مبتلا به ایدز در کشور در سال 1380 که 75 نفر آنها از طریق روابط جنسی مبتلا شده بودند، افزود: این آمار در سال گذشته به 259 مورد ابتلا از طریق جنسی از مجموع یک هزار و 476 بیمار مبتلا به ایدز افزایش یافت.

صداقت با بیان اینکه 46 درصد از مبتلایان به اچ آی وی - ایدز در سنین 25 تا 34 سال قرار دارند، ند گفت:‌ اقدامات اساسی در راستای آموزش و اطلاع‌ رسانی از جمله بسته‌ های آموزشی بین پزشکان، بهورزان، کارشناسان و پرستاران در سیستم نظام بهداشت کشور توزیع شده و در حال حاضر نیز 180 پایگاه مشاوره در کشور را برای کمک و راهنمایی افراد راه‌اندازی شده است که متعاقبا تمامی این نوع آزمایشها به طور رایگان و محرمانه صورت می‌پذیرد.

وی در ادامه به راه اندازی سه مرکز آموزش بین‌المللی در زمینه پیشگیری از ایدز در کشور اشاره کرد و افزود: این مراکز با هدف کنترل و پیشگیری از ایدز و تعامل با سازمان جهانی بهداشت راه ‌اندازی شده است.