اراک میزبان مسابقات جام حذفی پینگ پنگ شد/ آغاز اردوی تیم ملی در کیش

به گزارش خبرگزاری مهر، این رقابتها از 25 آبانماه آغاز میشود و بمدت چهار روز ادامه خواهد داشت. این برای نخستین بار است که مسابقات تنیس روی میز جام حذفی باشگاههای کشور در دو بخش تیمی و انفرادی برگزار میشود.
تیمهای متقاضی حضور در این مسابقات تا 18 آبانماه فرصت دارند، آمادگی خود را به سازمان لیگ فدراسیون تنیس روی میز اعلام کنند. مسابقات تنیس روی میز جام حذفی باشگاههای کشور براساس شیوه برگزاری رقابتهای این رشته در المپیک 2008 پکن برگزار میشود.
آغاز اردوی تیم ملی تنیس روی میز در کیش
مرحله جدید تمرینات تیم ملی تنیس روی میز برای حضور در بازیهای آسیایی روز گذشته جمعه در جزیره کیش آغاز شد. محمدرضا اخلاق پسند، نوشاد عالمیان، افشین نوروزی، واحد مالمیری، محمد امین حنطه، محمدعلی روئینتن و زمان ملا بازیکنان حاضر در این اردو هستند. این مرحله از اردوی آمادهسازی تیم ملی تنیس روی میز تا 14 آبانماه زیر نظر "ریچارد پراوزه" دنبال میشود.
نظر شما