به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش یک روزه همزمان با سالروز شهادت سه نوجوان شهید محمد حسین فهمیده، بهنام محمدی و مهرداد عزیزالهی و ارج نهادن به مقام والای شهیدان نوجوان و فرا رسیدن روز دانش آموز به اجرا درمیآید.
اجرای موسیقی حماسی، اجرای تئاتر، سخنرانی و پخش تصاویری از رشادتهای شهید مهرداد عزیزالهی به عنوان تخریب چی در عملیاتهای گوناگون دوران هشت سال دفاع مقدس، برپایی مسابقه و دیگر برنامههای فرهنگی از جمله برنامههای تدوین شده برای اجرا در این همایش است.
نخستین همایش "همکلاسی آسمانی" دوشنبه از ساعت 10 الی 12 و با حضور 700 دانش آموز منطقه سه تهران در بوستان فرهنگسرای پایداری برگزار میشود.
علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به فرهنگسرای پایداری واقع در پاسداران، خیابان گل نبی، خیبابان ناطق نوری، میدان قبا مراجعه کنند یا با شمارههای 3-22888780 تماس بگیرند.
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