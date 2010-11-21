متون مختلف روش مطالعه خاص خود را دارند

دکتر محمد رضا ابویی مهریزی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اینکه متون انسانی را با توجه به چه قواعدی باید خواند آیا کدهای خاصی برای خوانش متون رشته خود دارید گفت: بسته به هر موضوعی که ما بدنبال آن هستیم ممکن است یک متد یا روش خاصی برای مطالعه علوم انسانی درپیش بگیریم.

وی افزود: برخی رشته‏های علوم انسانی ویژگیهای خاصی دارند که باید بر اساس آن ویژگیها مورد توجه قرار گرفته، به قرائت آن متون و فهم و دریافت درستی از آنها سعی کنیم و بکوشیم . برای مثال در حوزه علوم نقلی یا آنچه که بیشتر ارتباط یا پیوند نزدیکی با آن دسته از علوم انسانی دارد که ما جزو علوم انسانی نقلی یا سنتی می‏توانیم از آنها یاد کنیم به طبع روشهای خاصی از گذشته تا کنون برای توجه به این علوم انسانی شکل گرفته و نهادینه شده است.

ابویی یادآور شد: با در نظر گرفتن این مسائل ما می‏توانیم به آنها بر حسب روشهای نقلی توجه کنیم یا آن دسته از علوم انسانی که بیشتر در حوزه علوم انسانی مدرن و جدید می‏گنجد مثل پاره‎ای از علوم اجتماعی، روانشناختی و مسائل دیگر از این دست بر پایه روشهای جدید و نوین‏ترکه احیاناً با شاخه‏هایی از علوم تجربی و علوم اثبات گرایانه ارتباط نزدیکتر و تام‏تری دارند را برحسب همین روشهای جدید مطالعه کنیم.

استاد دانشگاه پیام نور در مورد اینکه آیا متون رشته خود را بیش از چندبار مطالعه می‎کنید نیز اظهار داشت: این بستگی به محتوا و خصلتی دارد که هر کتاب یا متنی دارد که به شکل خصلت علمی آن کتاب در آن نهفته است . برخی کتب بر حسب ذات و خصلتی که در آنها وجود دارد را باید با تأمل، دقت و غور بیشتری مورد مطالعه و مداقه قرار داد .

این محقق و پژوهشگر درمورد یادداشتهای خود از متون مطالعه شده گفت: در حین مطالعه ممکن است ما به برخی موارد کلیدی و شاخص برخورد کنیم که اهمیت بیشتری در راستای فهم و دریافت ما از آن متن دارد آن قسمتها را ما با در نظر گرفتن آن مضمون و محتوای اصلی آن متن و در نظر گرفتن آن جنبه‏های کتاب، شناسه‏های کتاب آنها را یادداشت می‏کنیم و به شیوه علمی آنها را طبقه‏بندی می‏کنیم تا در مواقع لازم به سرعت و در کمترین زمان ممکن به آنها دسترسی داشته و استفاده لازم را در جهت تحقیقات علمی از آنها ببریم.