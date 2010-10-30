مصرف آب 28 درصد شهروندان اردبیلی بیش از الگوی تعیین شده است

عبدالحسین حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در اردبیل اظهار داشت: 60 درصد آب فروش رفته در سطح استان توسط مشترکین پر مصرف یا بالای الگوی تعیین شده صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه در طی این مدت 24 درصد مشترکین زیر الگوی مصرف (7 - 0) متر مکعب و معاف از پرداخت هزینه آب بهاء مصرفی بوده اند، افزود: بر اساس آمارهای ارائه شده 48 درصد شهروندان استان نیز در حد الگوی تعیین شده آب مصرف کرده اند.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان مصرف بیش از الگوی تعین شده را علاوه بر افزایش هزینه آب بها، بلکه باعث اسراف و اجحاف در حق دیگر شهروندان عنوان کرد و ابراز داشت: دقت در مصرف آب و صرفه جویی در پرداخت جریمه مازاد بر الگوی مصرف، در اقتصاد خانواده تأ ثیر به سزایی دارد.

وی ابراز داشت: شهروندان استان اردبیل باید با مصرف بهینه در مصرف آب و نیز سایر حاملهای انرژی شرایطی را رقم زنند که نه تنها برای خود بلکه برای سایر شهروندان نیز امکان دسترسی به آب آشامدیدنی سالم و بهداشتی فراهم شود.

وی رکن اصلی توسعه پایدار در استان را بستگی به شرایط آب و میزان آن دانست و با اشاره به کم آبی استان و خشکسالی های سالهای اخیر در منطقه خاطر نشان کرد: فرهنگ سازی و اطلاع رسای در این خصوص باید مورد توجه قرار گیرد.