راهیابی 300 اثر به بخش نهایی جشنواره کاتی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی ظهر شنبه در جلسه ستاد برگزاری جشنواره کاتی گفت: ‌بیش از هزار و 800 اثر به دبیرخانه نخستین جشنواره آثار و تولیدات مراکز مهارت آموزی رشته های هنری شاخه کاردانش راه یافته که از این تعداد 300 اثر به بخش نهایی جشنوراه راه یافتند.

وی اظهار داشت:‌ جشنواره کاتی دارای 34 غرفه است که 12 کارگاه وورک شاپ و مابقی غرفه ها مختص نمایش آثار برگزیده است.

ابراهیمی تصریح کرد: ‌مازندران و خراسان شمالی با ارسال بیش از 800 اثر به این جشنواره ، دارای رقابت نزدیک در ارسال آثار هستند.

وی یادآور شد:‌ سه همایش بزرگ ، بالغ بر 15 کارگاه تخصصی از جمله برنامه های نخستین جشنواره کاتی مناطق شمالی کشور است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به بخش جنبی جشنواره گفت: ‌آثار فاخر رسیده به جشنواره که در قالب پنج موضوع جشنواره نمی گنجد در بخش جنبی بررسی می شود.

وی با بیان اینکه بیشترین فعالیت جشنواره کاتی در حوزه کارگاه های تخصصی و وورک شاپ است تصریح کرد:‌ گرافیک ، عکاسی ، نقاشی ، بسته بندی و سفال از موضوع های قابل بررسی در بخش اصلی جشنواره هستند.

ابراهیمی پیش بینی کرد که جشنواره کاتی مورد استقبال عموم مردم قرار گیرد.

جشنواره کاتی از سیزدهم تا نوزدهم آبان ماه جاری با حضور استان های مازندران ، گیلان ، گلستان ، سمنان ، خراسان رضوی و خراسان شمالی در مجتمع فرهنگی اداره کل ارشاد مازندران برگزار می شود.