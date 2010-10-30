دو برنامه کشاورزی استان مرکزی در سفر رئیس جمهور در دستورکار قرار می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، علی اکبر شعبانی فرد ظهر شنبه در کارگروه آب و کشاورزی در سالن جلسات استانداری مرکزی افزود: این دو برنامه راهبردی پنج ساله و سه ساله تعریف شده اند.

وی اضافه کرد: آبیاری تحت فشار و مدیریت منابع آب به منظور توسعه کشت بهاره و گلخانه ای در این برنامه های راهبردی مورد تاکید قرار گرفته است.

شعبانی فرد اضافه کرد: منابع آبی متعددی نظیر حوضچه های خالی، بند و سد آبگیری وجود دارد که مدیریت آنها طی یک برنامه کاربردی می تواند برای کشت بهاره و توسعه گلخانه مورد استفاده قرار گرفت.

استانداری مرکزی با اشاره به تدوین این برنامه اظهار داشت : بایستی این برنامه به صورت منظم و دقیق تدوین شود تا بتوان اعتبار برای آن در نظر گرفت.

وی توسعه مجتمع های گلخانه ای استان را سیاستی مهم در راستای اشتغالزایی و رونق تولید کشاورزی استان عنوان کرد و افزود: بر اساس تعهدات سازمان جهاد کشاورزی تکمیل زیرساختهای آب، گاز و برق در مجتمع های گلخانه ای بایستی تا اول مهرماه امسال پایان می یافت.

در این جلسه در خصوص تعیین تکلیف و تسریع گلخانه های خمین، محلات و امان آباد بحث و تبادل نظر شد.

