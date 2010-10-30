زیگساری به مدال نقره رسید/ پایان کار ایران با یک مدال نقره

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین روز از رقابت‌های کاراته قهرمانی جهان در شهر بلگراد صربستان به برگزاری پیکارهای فینال کومیته انفرادی و کاتای تیمی اختصاص داشت که تنها نمانیده ایران در این مرحله برای کسب مدال طلا مقابل ورزشکاری از یونان قرار گرفت.

حامد زیگساری که با برتری مقابل کاراته‌کاهایی از بلژیک (2 بریک)، اوکراین (3 بریک)، مجارستان (3 بریک)، آفریقای جنوبی (7 بر صفر) و مصر (3 بریک) به فینال وزن 67- کیلوگرم راه یافته بود در این مرحله در وقت قانونی و اضافه مقابل حریفی از یونان به نتیجه تساوی رضایت داد اما در نهایت با رای داوران بازنده تاتامی را ترک کرد تا تیم ایران با تک مدال نقره وی با جام بیستم وداع کند.

امروز همچنین در بخش کاتای تیمی، تیم ملی کاتای ایران با شکست مقابل تیم ملی پرو از کسب مدال برنز مسابقات جهانی صربستان بازماند.

تیم ملی کاراته ایران در نوزدهمین دوره مسابقات جهانی در توکیو با یک مدال برنز به کار خود پایان داده بود و در این دوره نیز به تک مدال نقره حامد زیکساری بسنده کرد.

بیستمین دوره رقابت‌های کاراته قهرمانی جهان فردا یکشنبه خاتمه پیدا می کند.