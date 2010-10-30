ارزش بورس تهران 3750 میلیارد ریال افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین روز کاری هفته جاری سهامداران در 10 هزار و 254 بار معامله 97 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 288 میلیارد و 196 میلیون ریال در بورس اوراق بهادار تهران مبادله کردند.

کارگزارن بازار سرمایه در هشتمین روز آبان‌ماه جاری در حالی دست از رقابت برای معامله سهام شرکت‌های کشیدند که ارزش بازار سهام به 852 هزار و 122 میلیارد ریال رسید که نسبت به روزکاری قبل 3750 میلیارد ریال رشد داشت.

در پایان معاملات امروز ‌شنبه هشتم آبان‌ماه جاری شاخص کل با 78 واحد افزایش نسبت به روزکاری قبل، عدد 18 هزار و 34 واحد را نشان می دهد، این در حالی است که در مبادلات امروز بازار سرمایه شاخص 30 شرکت برتر با رشد 5/4 واحدی در عدد 1061 واحد باقی ماند.

در عین حال، شاخص آزاد شناور به 22 هزار و 942 واحد رسید که نسبت به روز چهار‌شنبه پنجم آبان ماه امسال 86 واحد افزایش داشته است. شاخص بازار اول هم امروز عدد 15 هزار و 55 واحد را، نشان می دهد،که این رقم نسبت به روزکاری قبل 59 واحد رشد دارد.

در معاملات بازار دوم ، شاخص این بازار با افزایش 155 واحدی مواجه شد و در پایان مبادلات در 23 هزار و 999 واحد توقف کرد، همچنین شاخص صنعت با رشد 65 واحدی نسبت به روز چهار‌شنبه پنجم آبان‌ماه در عدد 13 هزار و 616 واحد متوقف شد.