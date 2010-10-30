جشنواره بادبادکها به مناسبت روز دانش آموز در تهران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد آقامیر با تشکر از مدیران مناطق 22 گانه گفت: با همت تربیت​بدنی مناطق، نمایشگاه بیادماندنی از ورزش و تفریحات سالم در پایتخت برگزار شد که مورد استقبال شهروندان قرار گرفت.

وی در ادامه با اشاره به اینکه به درخواست مردم زمان این نمایشگاه تا 13 آبان تمدید شده است، افزود: در شهرداری تهران سابقه نداشت مدت برگزاری نمایشگاهی تمدید شود و تمدید این جشنواره به​خاطر استقبال بیش از حد مردم تهران بود.

آقامیر یادآور شد: تمامی طبقات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی با سلایق مختلف در این نمایشگاه حضور یافتند و از این مجموعه تمجید کردند.

رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران تاکید کرد: برنامه​های جاری سازمان نباید مورد غفلت قرار گیرد و هیچ بهانه​ای پذیرفتنی نیست .

سومین نمایشگاه و جشنواره تفریحات ورزشی که قرار بود 8 آبان خاتمه یابد به دلیل استقبال مردم تا 13آبان در بوستان رازی پایتخت تمدید شد.