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۸ آبان ۱۳۸۹، ۱۵:۱۹

برای قضاوت فینال جام AFC ؛

کامرانی‌فر و سخندان پنج‌شنبه عازم کویت می شوند

کامرانی‌فر و سخندان پنج‌شنبه عازم کویت می شوند

دو کمک داور بین المللی فوتبال کشورمان برای قضاوت فینال جام کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC CUP) روز پنج‌شنبه هفته جاری عازم کشور کویت خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فینال مسابقات فوتبال جام کنفدراسیون فوتبال آسیا روز شنبه 15 آبان‌ماه بین تیم‌های القادسیه کویت و الاتحاد سوریه به قضاوت "خلیل الغمدی" از عربستان در ورزشگاه "جابر الاحمد" کویت برگزار خواهد شد.

حسن کامرانی‌فر و رضا سخندان دو کمک داور بین المللی کشورمان برای همراهی الغمدی در این مسابقه روز پنج‌شنبه عازم کشور کویت می شوند.

حسن کامرانی‌فر برای دومین سال پیاپی جهت قضاوت در فینال جام کنفدراسیون فوتبال آسیا انتخاب شده است. رضا سخندان دیگر کمک داور کشورمان نیز از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا جایگزین "صبحی لحی ادیب" کمک داور عراقی شد.

کامرانی‌فر چندی پیش از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا نامزد بهترین کمک داور سال فوتبال آسیا شد. 

کد مطلب 1181337

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