معامله 418 میلیارد تومانی ایران خودرو سرانجام قطعی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، خریداران معامله بلوکی سهام ایران خودرو امروز شنبه تمام مدارک و مستندات این معامله را امضا کردند تا فرآیند قطعی شدن آن طی شود.

شورای عالی بورس و اوراق بهادار در جلسه اخیر خود در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران مصوب کرد که برای همیشه درصورت تعطیلی دولت، روز های تعطیل شده ، روز کاری در بورس محاسبه نخواهد شد. این مصوبه شرایط را برای قطعی شدن معامله 18 درصدی سهام ایران خودرو فراهم کرد.



بلوک 18 درصد سهام ایران خودرو در روز هفتم تیرماه امسال پس از 5 روز رقابت توسط کنسرسیومی به رهبری کارکنان تعاونی ایران خودرو خریداری شد؛ اما بعدها سازمان بورس و ساز مان خصوصی سازی به دلیل ارائه نشدن به موقع اسناد و مدارک توسط خریداران این معامله را غیرقطعی اعلام کردند.

