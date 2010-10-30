تمرکز بر توانمندی کودکان موجب افزایش اعتماد به نفس آنها می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، شهرام اسلامی ظهر شنبه در همایش انجمن اولیا و مربیان که در سالن اجتماعات کتابخانه امام خمینی (ره) قزوین برگزار شد، اظهار داشت: تربیت این نیست که با توهین و تحقیر رفتار کرد زیرا اگر رفتار ما با فرزندان همواره با توهین و تحقیر باشد در سن نوجوانی انتقام این رفتار را از ما می‌گیرند.

اسلامی افزود: شخصیت افراد تا سن هفت سالگی شکل می‌گیرد و تا سن 12 سالگی نیز تثبیت می‌شود بنابراین تربیت در سن زیر هفت سال از اهمیت بسیاری برخوردار است.

اسلامی یادآور شد: سرمایه‌های ما در مهدهای کودک و دبستانها هستند و اگر برای آنها برنامه نداشته باشیم، آینده را از دست داده‌ ایم.



عضو بنیان نخبگان ایران اظهار داشت: این والدین هستند که چگونه زندگی کردن را به فرزندان‌شان یاد می‌دهند و اگر اشتباهی در این کار صورت گیرد نتایج اشتباه را می‌بینند و والدین گاهی اشتباهات زیادی را به نام تربیت انجام می‌دهند و با رفتارهایی خلاقیت را در فرزندانشان از بین می‌برند.

اسلامی بیان کرد: والدین تنها زمانی که فرزندانشان مانند آنها رفتار می‌کند، با کلمات تحسین‌‌آمیز وی را تشویق می‌کنند در صورتی که خلاقیت به این معنا‌ست که فرد کاری متفاوت از دیگران انجام دهد و مورد تشویق قرار گیرد.

وی تأکید کرد: در بازی کودکان هیچ قانونی وجود ندارد از همین‌رو بازی می‌تواند خلاقیت را در کودکان افزایش دهد و این کودکان هستند که قوانین بازی را تعیین می‌کنند بنابراین اگر کودکی متفاوت با دیگران یک بازی را انجام داد، نشانه‌ای از خلاقیت است.

وی با اشاره به مهم‌ترین وظیفه والدین تاکید کرد: بزرگ ‌ترین وظیفه پدران و مادران آموختن خوشبخت زندگی کردن به فرزندانشان است و دانشگاه و مدرسه وظیفه دارد تا دانشمند و دکتر برای جامعه تربیت کند.

اسلامی اظهار داشت: روابط انسانی ارزشمندترین گنج زندگی است با توجه به این امر اگر نوجوانی احساس کند که در میان هفت میلیارد جمعیت دنیا دو نفر یعنی پدر و مادرش به وی افتخار می‌کنند، این نوجوان دچار اعتیاد و فساد اخلاقی نمی ‌شود.

وی ادامه داد: برای افتخار کردن همین امر کافی است که یک فرد وظیفه‌اش را انجام دهد و افرادی که احساس می‌کنند که کسی به آنها افتخار می‌کند، حاضر هستند حتی جانشان را برای وی فدا کنند.

وی تأکید کرد: فشارهای اشتباه والدین در خصوص تحصیل به فرزندان موجب می‌شود تا آنها نسبت به تحصیل و رفتن به مدرسه کم‌علاقه شوند بنابراین والدین باید به فرزندانشان به دلیل انجام تکالیف مدرسه و انجام وظیفه افتخار کرده و این موضوع را بازگو کنند.

اسلامی در پایان افزود: امروز شاهد هستیم یک شبکه‌ تلویزیونی مانند فارسی ‌وان برنامه‌هایی پخش می‌کند که در آنها استحکام خانواده را نابود کند و در سریالی به روابط دختر و پسر در سن چهار سالگی می پردازد تا فساد اخلاقی را از سنین پائین رواج دهند.

عضو بنیان نخبگان ایران اضافه کرد: باید توجه داشته باشیم که برای تربیت اصولی فرزندان خود تا سن 12 سالگی فرصت داریم و بعد از این سن، 80 درصد شخصیت فرد به خود او بستگی دارد و فقط اگر خودش بخواهد به لحاظ تربیتی رشد می‌کند.