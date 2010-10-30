دیدار رئیس جمهوری چین با نخست وزیر سنگاپور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، "ون جیابائو" چین با اشاره به روابط حسنه دو کشور در 20 سال گذشته در انجام مبادلات و همکاریهای پر بار در زمینه های مختلف بر وجود روحیه دوستانه میان مردم و دولت دو کشور بر پایه فرهنگ های مشترک تاکید کرد.

رئیس جمهوری چین آرزو کرد کشورش بتواند ضمن ایجاد ترقی در مبادلات و همکاری های تجاری با سنگاپور در زمینه تنظیم ساختار صنعتی مناسب برای ایجاد فرصتهای تازه مشترک میان چین و سنگاپور موثر باشد.

"لی سین لونگ" نیز با مثبت ارزیابی کردن روابط دو کشور در زمینه های مختلف تجاری و سیاسی بر گسترش همکاریهای همه جانبه در زمینه های آموزش و پرورش، سرمایه گذاری تجاری و فرهنگی تاکید کرد.

وی ابراز امیدواری کرد که همکاری چین با کشورهای آسه آن بتواند موجب دستیابی به پیشرفتهای بزرگ در شرق آسیا شود.

هفدهمین اجلاس سران "آسه آن" شامگاه جمعه در هانوی پایتخت ویتنام به کار خود پایان داد.