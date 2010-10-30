"رونالدینیو" به تیم ملی برزیل دعوت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رونالدینیو که در رقابت‌های جام جهانی 2010 در تیم ملی برزیل حضور نداشت از سوی "مانو منه‌زس" برای بازی دوستانه مقابل آرژانتین در تاریخ 17 نوامبر (26 آبان) به تیم ملی کشورش دعوت شده است.

بر پایه گزارش ساکرنت، رونالدینیو پس از یک دوری 18 ماهه به تیم ملی برزیل دعوت می شود.

منه‌زس در خصوص دعوت این بازیکن به تیم ملی برزیل گفت: رونالدینیو در حال حاضر در شرایط خوبی قرار دارد و ما به او نیاز داریم.

فهرست نفرات برزیل برای دیدار دوستانه مقابل آرژانتین که به میزبانی دوحه قطر برگزار می شود به این شرح است:

دروازه‌بانان: ویکتور (گرمیو)، جفرسون (بوتافوگو)، نتو (آتلتیکو پاراننسه)

مدافعان: دانیل آلوز (بارسلونا)، رافائل (منچستریونایتد)، آدریانو کوریا (بارسلونا)، آندره سانتوس (فنرباغچه)، تیاگو سیلوا (میلان)، داوید لوییز (بنفیکا)، آلکس کاستا (چلسی) و ره‌ور (آتلتیکو مینیه‌رو)



بازیکنان میانی: لوکاس (لیورپول)، رامیرس (چلسی)، ساندرو (تاتنهام)، جوسیلی (کورینتیانس)، داگلاس (گرمیو)، فیلیپه کوتینیو (اینتر)، رونالدینیو (میلان) و الیاس (کورینتیانس)

