بررسی برنامه پنجم توسعه در مجلس آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی و حضور 195نماینده از مجموع 290 نماینده مجلس شورای اسلامی آغاز شد .

گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در 8 فصل و 200 ماده به صحن علنی مجلس تقدیم شده است.



فرهنگ اسلامی ـ ایرانی، علم و فناوری، فصل اجتماعی، نظام اداری و مدیریت، اقتصاد، توسعه منطقه ای، دفاعی ـ سیاسی و امنیتی، حقوقی و قضایی از جمله این فصول است .



به گفته اعضای هیئت رئیسه مجلس کلیات برنامه پنجم در جلسه امروز بررسی می شود و بررسی جزئیات برنامه حدود دو ماه به طول می انجامد .

