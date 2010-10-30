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۸ آبان ۱۳۸۹، ۱۴:۵۷

بررسی برنامه پنجم توسعه در مجلس آغاز شد

بررسی برنامه پنجم توسعه در مجلس آغاز شد

جلسه مجلس شورای اسلامی برای بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور شروع به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی و حضور 195نماینده از مجموع 290 نماینده مجلس شورای اسلامی  آغاز شد .

گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در 8 فصل و 200 ماده به صحن علنی مجلس تقدیم شده است.
 
فرهنگ اسلامی ـ ایرانی، علم و فناوری، فصل اجتماعی، نظام اداری و مدیریت، اقتصاد، توسعه منطقه ای، دفاعی ـ سیاسی و امنیتی، حقوقی و قضایی از جمله این فصول است .

به گفته اعضای هیئت رئیسه مجلس کلیات برنامه پنجم در جلسه امروز بررسی می شود و بررسی جزئیات برنامه حدود دو ماه به طول می انجامد .
 
کد مطلب 1181351

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