سرشاخه شرکت هرمی "سی نت"در مازندران متلاشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی کسب خبری از منابع اطلاعاتی مبنی بر ورود یکی از لیدرها و سرشاخه های اصلی شرکت هرمی سی نت به داخل کشور و تشکیل جلسه با اعضای این شرکت سریعاً وارد عمل شده و اقدامات پلیسی را آغار کردند.

فردی به نام "علی اکبر- ش" پس از شناسائی با هماهنگی مقام قضایی در منزلش دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شد.

در بازرسی از منزل متهم تعدادی جزوات آموزشی شرکتهای سی نت و گلدکوئیست به همراه مجله ای حاوی تبلیغات شرکت با تصاویر مبتذل به همراه تصویر این شخص کشف و ضبط شد.

همچنین این فرد در تحقیقات پلیسی به عضویت در شرکت هرمی سی نت و همکاری با 14 لیدر دیگر در خارج از کشور اعتراف کرد.

در این راستا، با توجه به شکایت 66 مالباخته از این متهم، تاکنون یک میلیارد و 60 میلیون تومان کلاهبرداری توسط متهم در پوشش شرکت هرمی سی نت برآورد شده است.

گفتنی است، متهم پس از صدور قرار بازداشت از سوی مراجع قضایی روانه زندان شد.