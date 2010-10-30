دومین لوح فشرده حماسه حضور در قم تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مدیر امور کاربران معاونت بازرگانی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی قبل از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: لوح فشرده حماسه حضور به منظور بهره‌مندی هرچه بیشتر امت ولایتمدار از بیانات گوهربار خورشید انقلاب، حضرت آیت الله خامنه‌ای (مدظله العالی) در شهر مقدس قم تولید شده است.



محمد قربانی ادامه داد: لوح فشرده حماسه حضور با محوریت سخنرانی‌های رهبر فرزانه انقلاب تا هشتمین روز حضور معظم له در شهر کریمه اهل بیت(س) و در چهار بخش تهیه و توزیع شده است.



وی بیان داشت: کتابخانه صوتی و تصویری باعنوان "فروغ هدایت"، متن سخنرانی‌ها، فیلم‌های کوتاه و تصاویر مربوط به دیدارهای گروه‌های مختلف با رهبر انقلاب از جمله بخشهای دومین لوح فشرده تولیدی ستاد استقبال از مقام معظم رهبری در مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی است.



مدیر امور کاربران مرکز نور اظهار داشت: مشروح بیانات و دیدارهای معظم له با مردم قم و خانواده معظم شهداء، متن سخنرانی‌ها، کلیپ‌های فیلم، تصویر و گزارش تصویری از دیدارهای متعدد مقام معظم رهبری در شهر مقدس قم، از بخش‌های متنوع این لوح فشرده چند رسانه‌ای می‌باشد.



وی یادآور شد: سخنان گوهر بار رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در دیدار با طلاب و فضلای حوزه علمیه قم به صورت موضوعی به بیش از 30 بخش تقسیم، و جهت استفاده علاقمندان، در کتابخانه این نرم‌افزار گنجانده شده است.