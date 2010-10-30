اعزام بیماران عراقی برای درمان به ایران ساماندهی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن طباطبایی مسئول دبیرخانه اجرایی نخستین کنفرانس گردشگری سلامت کشورهای اسلامی با اعلام این مطلب افزود: با هماهنگی ستاد توسعه اقتصادی ایران و عراق و با توجه به اهمیت بازار سلامت کشور عراق یک هیات بلند پایه از مسئولان بهداشت و درمان استانهای شمالی و جنوبی عراق در نخستین کنفرانس گردشگری سلامت کشورهای اسلامی شرکت می‌کنند و طی تفاهمنامه‌ هایی با کشورهای مختلف اسلامی از جمله جمهوری اسلامی ایران موضوع اعزام بیماران این کشور برای درمان ساماندهی می‌شود.

وی گفت: در این هیئت پزشکی 30 نفره که ممکن است وزیر بهداشت عراق نیز حضور داشته باشد، مسئولان بهداشت و درمان استان کردستان عراق، سلیمانیه، اربیل، ‌دهوک، نجف، ناصریه و چند استان دیگر عراق حضور دارند که با توجه به ساختار سیاسی عراق این مسئولان استانی کاملا قدرت تصمیم گیری برای عقد قرارداد با کشورهای مختلف از جمله ایران را برای اعزام بیماران عراقی دارند.

این کارشناس گردشگری سلامت اضافه کرد: با توجه به مشکلات فراوان بهداشتی و کمبودهایی که از نظر امکانات درمانی در عراق وجود دارد و همچنین ضعف علمی کادر درمانی این کشور توسعه مناسبات علمی، ارائه آموزش‌ پزشکی به کادر درمانی عراق و تربیت نیرو و همچنین ارائه خدمات درمانی پیچیده و تخصصی به بیماران این کشور از جمله نیازهای این کشور است که زمینه توسعه مناسبات با عراق با حضور بیماران این کشور برای درمان به ایران و برگزاری دوره‌های تخصصی و فوق تخصصی پزشکی برای کادر درمانی این کشور را امکانپذیر می‌کند.

طباطبایی ادامه داد: کشور عراق به علت سالها درگیری و جنگ، بسیاری از ساختارهای بهداشتی و درمانی خود را از دست داده است در حالی که کشور ما از این نظر بسیار موفق و قدرتمند است و جزو کشورهای با سطح بهداشتی و کادر درمانی مجرب در منطقه است و می‌تواند در این زمینه به عراق کمک کند.

وی گفت: از طرف دیگر با توجه به حضور زائران ایرانی در عراق برای زیارت عتبات عالیات کمک ایران به عراق برای ارتباط سطح بهداشتی و درمانی به نفع مردم کشور ما نیز خواهد بود.

طباطبایی افزود: مطابق برآوردهای غیر رسمی سالانه حدود 15 هزار عراقی برای درمان از این کشور خارج می‌شوند و کشور ما از جمله مقصدهای اصلی این بیماران برای درمان است اما متأسفانه ارائه خدمات درمانی به بیماران عراقی در ایران ساماندهی لازم را ندارد و باید با هماهنگی مقامات دو طرف این هماهنگی و انسجام هر چه زودتر حاصل شود که نخستین کنفرانس گردشگری سلامت کشورهای اسلامی زمینه این کار را فراهم کرده است.

مسئول دبیرخانه اجرایی نخستین کنفرانس گردشگری سلامت کشورهای اسلامی اضافه کرد: ساماندهی ارائه خدمات درمانی به اتباع عراقی در ایران با توافق مقامات رسمی دو کشور و ارائه خدمات درمانی از طریق مراکز درمانی دولتی و خصوصی در کشور و ارائه خدمات با هزینه، تعرفه و ضوابط مشخص و شفاف از جمله مواردی است که در دستور کار مقامات دو کشور در این کنفرانس قرار دارد.

طباطبایی گفت: متأسفانه در شرایط فعلی برخی مراکز درمانی به علت در نظر نگرفتن منافع بلند مدت کشور به ارائه خدمات درمانی نامناسب و با هزینه‌های نامعلوم به بیماران عراقی مبادرت می‌کنند و این مسئله گاهی باعث نارضایتی این افراد می‌شود اما با توافقاتی که در این کنفرانس انجام می‌شود، زمینه افزایش رضایتمندی بیماران عراقی و ارائه خدمات استاندارد و ارزانتر برای آنها فراهم می‌شود.

وی ادامه داد: تدوین آیین نامه‌ها و توافق بین مقامات بهداشت و درمان ایران و عراق در این کنفرانس باعث می شود جلوی سوء استفاده افراد فرصت طلب گرفته شود و از دخالت افراد غیر مسئول در فرآیند درمان بیماران خارجی در کشور جلوگیری شود ضمن اینکه مسائل دیگری از جمله انتقال بیمارهای واگیر در حین انتقال بیماران به کشور نیز مطابق یک پروتکل مشخص کنترل شود.

نخستین کنفرانس گردشگری سلامت کشورهای اسلامی 11 تا 13 آبان با حضور مسئولان وزارت بهداشت، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، سازمان نظام پزشکی و نمایندگانی از کشورهای اسلامی در بیمارستان رضوی مشهد برگزار می‌شود.