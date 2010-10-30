کتاب "علمای مسلمان و مطالعات اسلامی در بالکان" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این اثر مباحث متنوعی را در زمینه شناخت علمای مسلمان در آلبانی و بوسنی و نیز مطالعات اسلامی در منطقه بالکان دربر گرفته است.

کتاب علمای مسلمان بالکان توسط انتشارات آکادمیک لامبرت در آلمان در 172 صفحه به زبان انگلیسی منتشر شده است.

این کتاب به مباحثی چون نقش علمای مسلمان در گسترش اسلام در منطقه بالکان و تعمیق اندیشه های کلامی و عرفانی، همزیستی مسالمت آمیز ادیان ابراهیمی، روابط تاریخی و فرهنگی منطقه بالکان و کشورهای اسلامی در اوائل قرن بیستم میلادی، شعر و ادبیات در حوزه عرفان اسلامی و تأثیر دیدگاههای فلسفی علمای ایران بر سنت عقل گرایی، مولانا رومی و عرفای ایرانی در آلبانی و دیگر مباحث فلسفی پرداخته است.

نگارنده این اثر که حدود یک دهه از عمر خویش را در منطقه بالکان سپری کرده است در این پژوهش به روابط علمای مسلمان بالکان و فلاسفه و عرفای ایران اسلامی تأکید ورزیده است.

سرزمین زنبقهای آبی (بوسنی) و سرزمین عقابها (آلبانی) نامی دیگری است که نگارنده به این اثر اختصاص داده است.

پیش از این کتابی تحت عنوان تاریخ و فرهنگ مردم آلبانی: سرزمین عقابها به زبان فارسی در 450 صفحه در سال 1382 به زبان فارسی از همین نگارنده در تهران منتشر شده است.