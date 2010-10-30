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۸ آبان ۱۳۸۹، ۱۷:۱۱

طبرسی عنوان کرد:

جوانان در معرض خطر جنگ نرم هستند

جوانان در معرض خطر جنگ نرم هستند

ساری - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به تهدیدات خطر جنگ نرم گفت: امروز جوانان در معرض خطر بیشتری هستند.

به گزارش خبرنگار مهر ، آیت الله نورالله طبرسی ظهر شنبه در دیدار اعضا و مسئولان بسیج دانش آموزی و فرهنگیان سپاه کربلای مازندرانافزود:‌غرض از ورود به بسیج ، رسیدن به معرفت است تا حرکت نتیجه داشته باشد.

وی با بیان اینکه جوانان ما راه  زندگی بسیجی را یافته اند تصریح کرد: برای ادامه راه احتیاج به بصیرت دارند تا راه مستقیم را از انحراف شناسایی کنند.

خطیب جمعه ساری با اشاره به اینکه جوانان د رمعرض خطر جنگ نرم هستند یادآور شد: دشمن می تواند با استفاده از روش های اخلاقی و سیاسی ، جوانان را به انحراف بکشد.

وی خاطرنشان کرد: نوجوانان برای انتخاب الگو در فضای جنگ نرم دشمن ، بهتر است الگوی امام را انتخاب کنند.

طبرسی افزود: جوانان که آینده سازان جامعه فردا هستند باید از فراز و نشیب تاریخ ، درس و الگو بگیرند.

وی تصریح کرد: بسیج دانش آموزی و روز بسیج یعنی با درک این حرکت بسیجی ،ادامه دهنده راه باشیم.

کد مطلب 1181368

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