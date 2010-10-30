  1. استانها
  2. لرستان
۸ آبان ۱۳۸۹، ۱۵:۳۱

در گفتگو با مهر عنوان شد:

آئین نامه شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در کشور تصویب شد

آئین نامه شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در کشور تصویب شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: دبیر شورای مشاوران وزرا در امور ایثارگران از تصویب آئین نامه جدید شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در کشور خبر داد.

غلام رضا یاوند عباسی در حاشیه نشست مشاوران امور ایثارگران دستگاههای اجرایی استان لرستان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: هفته گذشته آئین نامه تشکیل شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در کمیسیون فرهنگی دولت به تصویب نهایی رسید.

وی ادامه داد: با تصویب این آئین نامه از این پس در زیرمجموعه این شورا کارگروههایی برای پیگیری امور ایثارگران در استانها تشکیل می شود.

دبیر شورای مشاوران وزرا در امور ایثارگران با بیان اینکه ریاست این کارگروهها در استانها بر عهده استانداران است، یاد آور شد: دبیری این کارگروه نیز به ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار شده است.

یاوند عباسی ادامه داد: همچنین به منظور استفاده از نظرات ایثارگران دو نفر از ایثارگران هر استان نیز در این کارگروه عضو خواهند بود.

وی با تشریح اهداف ایجاد این کارگروهها در کشور در قالب "شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت"، خاطرنشان کرد: نظارت بر کار متولیان بخش ایثارگران و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از جمله اهداف راه اندازی این کارگروهها بوده است.

دبیر شورای مشاوران وزرا در امور ایثارگران همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد مشاوران وزرا در امور ایثارگران اشاره کرد و یادآور شد: در حال حاضر همه وزرای دولت دارای مشاور امور ایثارگران هستند.

یاوند عباسی ادامه داد: در ارزیابی دستگاههای اجرایی رسیدگی به امور ایثارگران به عنوان یکی از موارد ارزیابی مد نظر قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 1181369

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها