لزوم فعالیت کارا تر صنایع کشاورزی با اجرای هدفمندی یارانه ها

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، مهرزاد خرد درگردهمایی مدیران امور طیور کشور گفت: صنعت طیور یکی از صنایع مهم و استراتژیک کشور است و باید جهت استحکام و رونق آن بیش از گذشته تلاش کرد.

وی با اشاره به طرح هدفمندکردن یارانه ها گفت: گسترش عدالت اقتصادی، افزایش سطح رفاه عمومی، افزایش درآمدهای ملی و حذف یارانه ها از فواید این طرح است و در نهایت اجرای آن به نفع بخش کشاورزی خواهد بود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس افزود: نگاه مسئولین در طرح هدفمند کردن یارانه ها و تخصیص یارانه ها به بخش کشاورزی باید نگاه به یک بخش مهم کشور باشد، بخشی که 90 درصد محصولات غذایی مورد نیاز کشور را تامین می کند.

خرد افزود: اگر ما می خواهیم در بخش کشاورزی کشور و در دنیا حرفی برای گفتن داشته باشیم باید مشکلات این بخش را حل کرده و کشاورزی پایدار داشته باشیم. باید کشاورزی ما دانش محور شود و اطلاعات دقیقی از بخش کشاورزی داشته باشیم تا بتوانیم خوب مدیریت کنیم.

وی افزود: طرح بانک جامع اطلاعات کشاورزی، سامانه فروش ماشین های کشاورزی برای اولین بار در کشور در این استان طراحی و در حال اجراست و در بحث سامانه طیور نیز از نظر حجم جمع آوری اطلاعات اولین استان هستیم.

در ادامه این جلسه اسدالله اسماعیل پور معاون تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی استان فارس با ترسیم سیمای کشاورزی استان فارس نیز گفت: در زمینه صنعت طیور یکی از مهمترین استانهای کشور، فارس است که سابقه نگهداری مرغ به روش جدید در آن به دهه 40 برمی گردد.

اسماعیل پور گفت: از تعداد هشت مزرعه مرغ اجداد گوشتی کشور که وظیفه تولید جوجه یک روزه را به عهده دارند یکی از آنها در استان فارس است که سالانه قادر به تولید یک میلیون 800 هزار قطعه جوجه است که برای 100 نفر به طور مستقیم ایجاد اشتغال کرده و تعداد شش واحد صنعتی مرغ مادر گوشتی به ظرفیت 315 هزار قطعه در استان وجود دارد که وظیفه تولید تخم مرغ نطفه دار را بر عهده دارد.

وی با بیان اینکه استان فارس رتبه پنجم کشور در تولید گوشت مرغ را دارد، گـفت: در این استان تعداد یک هزار و 300 واحد مرغداری گوشتی به ظرفیت 14 میلیون قـطعه در هـر دوره مشغول به تـولید گـوشت مرغ هستند همچنین 26 واحد مرغ تخم گذار وجود دارد که سالیانه حدود 30 هزار تن تخم مرغ تولید می کنند که 65 درصد نیاز استان را تامین می کند.

معاون تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی استان فارس گفت: در حال حاضر تعداد 16 واحد صنعتی کشتارگاه مرغ در استان وجود دارد که سالانه قادر به فناوری 135 میلیون قطعه مرغ است و زمینه اشتغال هشت هزار نفر را فراهم آورده و بعد از تهران رتبه دوم کشور از نظر تعداد واحد صنعتی و ظرفیت به این استان تعلق دارد.

اسماعیل پور همچنین گفت: تعداد پنج واحد پرورش بوقلمون، شش واحد شترمرغ، سه واحد کبک و پنج واحد بلدرچین در استان فعال و مشغول به تولید هستند.