440 هزار واحد مسکن مهر در کشور به متقاضیان تحویل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، علی نیکزاد بعد از ظهر شنبه در حاشیه بازدید از طرح های مسکن مهر سمنان در جمع خبرنگاران گفت: 140 هزار واحد مسکن مهر تا پایان فصل پائیز در کشور به مردم واگذار می شود.

وی با اشاره به اینکه تا پایان زمستان نیز 300 هزار واحد مسکونی به متقاضیان واگذار می شود، گفت: از 940 هزار واحد مسکونی ثبت نام شده، 500 هزار واحد باقی مانده تا نیمه اول سال 1390 به مردم واگذار می شود.

وزیر مسکن و شهرسازی با اشاره به اینکه رویای مسکن دار شدن جوانان در دولت نهم و دهم تحقق یافته است، گفت: صدا وسیما، مطبوعات باید واقعیت ها را بنویسند و به درستی منعکس کنند.

وی ادامه داد: هم اکنون امید و نشاطی بین مردم به وجود آمده است که صاحب خانه شدن را دیگر نه امری سخت و دشوار بلکه بسیار سهل و آسان می بینند.

وی اضافه کرد: سرعت ساخت واحدهای مسکونی مهر به گونه ای است که برخی استانها به ما اعلام می کنند که برای واحدهای مسکونی اضافه ساخته شده متقاضی ندارند و به فکر سرریز جمعیتی کلانشهرهایی مثل تهران هستند.

به گفته وی، در کل کشور علاوه بر واحد های مسکن مهر که توسط تعاونی ها در حال ساخت است، 170 هزار واحد نیز به صورت خود مالک در کشور در حال ساخت است.

وزیر مسکن ادامه داد:این افراد کسانی هستند که در داخل محدوده قانونی شهر زمین دارند و ما تسهیلات 20، 22 و 25 میلیون تومانی طرح مسکن مهر را برای ساخت واحدهای مسکونی مهر به شیوه های سنتی نیمه صنعتی و صنعتی در اختیارشان قرار می دهیم.

علی نیکزاد در خصوص مالیات و بیمه مسکن مهر گفت: تعاونی های مسکن از پرداخت مالیات معاف هستند و مالیات به واحدهای مسکن مهر تعلق نمی گیرد.

به گفته وی، با مساعدت وزیر رفاه و تامین اجتماعی سقف بیمه واحدهای مسکن مهر از 230 هزار ریال به 70 هزار ریال کاهش یافته و از این حق بیمه نیز در سه قسط از پیمانکاران اخد می شود.