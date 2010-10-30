تکلیف قطع وابستگی دولت به درآمد نفت و گاز و رشد 8 درصدی در پایان برنامه پنجم

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس امروز شنبه در آغاز جلسه علنی مجلس شورای اسلامی که در نوبت عصر برگزار شد در ارائه گزارش این کمیسیون در چگونگی بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه اظهار داشت: این برنامه دومین برنامه میان مدت از برنامه بلند مدت 20 ساله جمهوری اسلامی ایران است.

وی افزود: این برنامه باید وظیفه خود را در هدایت و ساماندهی کلیه امور در نظام مقدس جمهوری اسلامی در طول 5 سال از سال 1390 تا 94 ایفا کند به نحوی که اهداف مذکور در سند چشم انداز در سال 1404 محقق شود در حقیقت در این برنامه که وارد بحث و بررسی آن شده ایم باید میزان و طول گام های حرکت را به نحوی که بتوانیم به اهداف چشم انداز برسیم طراحی کنیم.

مفتح گفت: در طول سالهای اخیر مجلس بستر سازی مناسبی را با تصویب قوانینی نظیر قانون اجرای اصل 44، قانون هدفمند کردن یارانه ها، قانون مدیریت خدمات کشوری و قوانینی از این قبیل انجام داده که انتظار می رود بستر و شتاب لازم را ایجاد کند تا برنامه پنجم هم بتواند در حد انتظارات مورد نظر به اهداف تعیین شده دست یابد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: در گزارش کمیسیون تلفیق و ترسیم حرکت و طول گام و میزان آن در برنامه پنجم توجه ویژه ای به رویکرد مبنایی پیشرفت و عدالت شده است به نحوی که شاهد رشد و بالندگی هم میهنان عزیزمان در مدار حق و عدالت بوده و شاهد تحقق شاخص های عدالت اجتماعی و اقتصادی در جامعه متکی بر ارزش های اسلامی باشیم. از آنجا که تحقق این مهم در گرو رشد علم و فناوری و پژوهش می باشد در این برنامه و در این راستا تلاش شده که بودجه تحقیق و پژوهش در طول برنامه و پایان برنامه به 3 درصد تولید ناخالص داخلی برسد. گذر ازدوره کارشناسی به دوره تحصیلات تکمیلی به 20 درصد برسد به جایگاه دوم علمی و فناوری منطقه نائل شده و بتوانیم جایگاهمان را تثبت کنیم.

وی افزود: طبق این برنامه باید در حوزه امور اجتماعی و اقتصادی شاهد رشد مستمر اقتصادی حداقل به میزان سالانه 8 درصد باشیم. سرمایه گذاری مورد نیاز برای تحقق این رشد 8 درصدی و رشدی که باید در این سرمایه گذاری داشته باشیم از منابع حاصل از رشد پس انداز ملی به عنوان سرمایه گذاری داخلی به نحوی که نسبت پس انداز ملی به تولید ناخالص ملی حداقل به 140 درصد برسد تامین کنیم و همچنین جذب سرمایه گذاری خارجی را برای تامین منابع لازم برای تحقق این رشد اقتصادی داشته باشیم.

مفتح گفت: در این گزارش تکلیف شده است که یک سوم از رشد اقتصادی کشور از طریق رشد بهره وری تامین شود. در حوزه بهبود فضای کسب و کار و تغییر نگاه به نفت و گاز از منبع تامین بودجه عمومی به منبع و سرمایه گذاری اقتصادی توجه ویژه ای شده است. در راستای حفظ حقوق نسل های آینده از منابع خدادادی نفت و گاز، پایه گذاری صندوق توسعه ملی را برای این مهم در برنامه در نظر گرفتیم. همچنین قطع وابستگی هزینه های جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز تا پایان برنامه تکلیف شده است همچنین مقرر شده است که شاخص های توسعه به نحوی ارتقاء یابد که در پایان برنامه شاخص توسعه انسانی به سطح کشورهای با توسعه انسانی بالا برسد.

وی ادامه داد: در رابطه با ضریب جینی و رعایت عدالت در توزیع درآمد باید ضریب جینی به 35 صدم در پایان برنامه برسد. راهکارهایی که بتوانیم به این رقم برسیم در برنامه پیش بینی شده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق خاطر نشان کرد: باید نرخ بیکاری تا پایان برنامه به 7 درصد کاهش پیدا کند. سهم بخش تعاون باید به 25 درصد اقتصاد ملی ارتقاء یابد. بیمه فراگیر و کارآمد در سطح عموم کشور به نحوی باید تامین شود که سهم مردم در هزینه سلامت حداکثر 30 درصد باشد. حضور مردم و مشارکت مردم در عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تقویت شود و همچنین ارتباط بین برنامه و بودجه های سنواتی به نحو لازم برقرار شود.

مفتح گفت: مجلس شورای اسلامی برای انجام وظیفه خود در بررسی و تصویب این سند مهم پس از تقدیم لایحه برنامه و بلافاصله پس از فراغت از تصویب بودجه 89 وارد بررسی برنامه پنجم شد. اولین گام در بررسی برنامه پنجم استفاده از دیدگاه های اندیشمندان و دانشمندان علاقه مند بود با توجه به آنکه اولا دولت در تنظیم لایحه از بدنه عظیم کارشناسی خود بهره برده بود که جای تقدیر و تشکر هم دارد ثانیا نمایندگان نیز در کمیسیون ها و بحث هایی که در کمیسیون های تخصصی و کمیسیون تلفیق می شد فرصت داشتند دیدگاه های کارشناسی خود را بیان کنند، فرصتی هم باید برای مشارکت دیگر اساتید و اندیشمندان و صاحبنظران در تنظیم این امر مهم ایجاد می کردیم.

در حین اظهارات مفتح ، علی لاریجانی رئیس مجلس طی تذکری به وی یادآور شد که فرصت سخنگوی کمیسیون تلفیق برای ارائه گزارش 5 دقیقه است این در حالیست که مفتح 8 دقیقه صحبت کرده بود.

لاریجانی از مفتح خواست صحبت هایش را در 45 دقیقه مقرر در آیین نامه که پس از پایان اظهارات نمایندگان موافق و مخالف با کلیات این لایحه است ارائه کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق در پایان اظهاراتش خطاب به نمایندگان گفت: ما در کمیسیون تلفیق با 57 جلسه رسمی و بیش از 200 ساعت کار گزارشی که در خدمت شما است تهیه کردیم.