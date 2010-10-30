27 درصد جوانان مازندران در اردوهای هجرت سه شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالحمید رنجبر ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه مازندران در استانداری افزود: در مجموع در ایام تابستان، 274 هزار جوان دانش آموز و دانشجو در عرصه های مختلف در امر سازندگی و مهارت آموزی در مدارس مشارکت کردند.

وی خاطرنشان کرد: برابر توافق به عمل آمده با اداره کل آموزش و پرورش مازندران برای 500 هزار نفر روز جهت به کارگیری دانش آموزان هدفگذاری شده است که 10 هزار و 777 دانش آموز مقاطع نظری و پیش دانشگاهی اقدام به بازسازی و نوسازی هزار و 724 مدرسه در استان کردند.

رئیس سازمان بسیج سازندگی سپاه کربلای مازندران با اشاره به اینکه 35 هزار و 996 دانش آموز به استعداد 499 هزار نفر روز در کلاس های تقویتی و جبرانی رایگان مدارس شرکت کردند، تصریح کرد: در مجموعه در عرصه آموزش و پرورش به استعداد 643 هزار نفر روز فعالیت صورت گرفته است.

رنجبر با بیان اینکه جهت توانمندسازی جوانان در رشته های کشاورزی و منابع طبیعی، 656 جوان دانشجو و دانش آموز در زمینه مهارتهای تولید نهال، کاشت، وجین، مبارزه با آفات، صیانت و طرح ضربتی جنگل بکارگیری شدند، یادآور شد: این تعداد در قالب 49 هزار و 755 نفر روز فعال شدند.

وی اظهار داشت: با هماهنگی دانشگاه های علوم پزشکی مازندران و بابل برای 453 هزار نفر روز آموزش بهداشت و درمانی صورت گرفته است و در عرصه پیشگیری از مواد مخدر نیز به میزان 196 هزار نفر مورد آموزش قرار گرفتند.

رنجبر خاطرنشان کرد: با توافقات به عمل آمده با نهضت سوادآموزی مازندران، جهت آمارگیری کم سوادان و بیسوادان شهر و روستا برای چهار هزار نفر روز هدفگذاری شده که برای تعداد 430 هزار خانوار به میزان 163 هزار نفر روز فعالیت صورت گرفته است.

وی یادآور شد: با همکاری مدیران آب و فاضلاب روستایی، دانشگاه علوم پزشکی و راه و ترابری به ترتیب برای پرو‍ژه های آبرسانی، احداث خانه های بهداشت و زیرسازی راه روستایی اقداماتی در تابستان صورت گرفته که نمونه آن به کارگیری 251 نفر به میزان 29 هزار نفر روز کار بوده است.

مشاور استاندار در امور بسیج افزود: باتوجه به توافق به عمل آمده با جمعیت هلال احمر مازندران جهت توانمندسازی جوانان برای مقطع بحرانی و حوادث غیرمترقبه و اعزام مربیان برای تشکیل کلاسهای خودامدادی و دگرامدادی در مساجد و پایگاه ها برای 64 هزار نفر روز هدف گذاری شده که به استعداد هشت هزار نفر و به میزان 97 هزار نفر روز فعالیت صورت گرفته است.