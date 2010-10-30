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۸ آبان ۱۳۸۹، ۱۵:۴۳

باغ موزه دفاع مقدس همدان افتتاح می شود

باغ موزه دفاع مقدس همدان افتتاح می شود

معاون هماهنگ کننده بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس از گشایش مرکز فرهنگی دفاع مقدس همدان در جریان برگزاری کنگره بزرگداشت شهدای همدان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ2 پاسدار محمدتقی خادمی با اعلام این خبر گفت: همکاری تنگاتنگ بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقس به ویژه اداره کل حفظ آثار استان همدان با مسئولان و متولیان ستاد کنگره قابل توجه بوده و سهم ویژه بنیاد در این بزرگداشت و رخداد علمی، فرهنگی و پژوهشی اقدام در جهت طراحی، هدایت، ساخت و تجهیز مرکز فرهنگی دفاع مقدس همدان(باغ موزه) است.

وی افزود: در جریان "کنگره بزرگداشت سرداران، امیران، فرماندهان و 8 هزار شهید استان همدان" که از تاریخ 13 تا 19 آبان ماه سال جاری در این استان برگزار می شود، مرکز فرهنگی دفاع مقدس همدان(باغ موزه) نیز با حضور فرماندهان و پیشکسوتان دفاع مقدس و مدیران ارشد استان گشوده می شود.

کد مطلب 1181401

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