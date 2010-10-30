باغ موزه دفاع مقدس همدان افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ2 پاسدار محمدتقی خادمی با اعلام این خبر گفت: همکاری تنگاتنگ بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقس به ویژه اداره کل حفظ آثار استان همدان با مسئولان و متولیان ستاد کنگره قابل توجه بوده و سهم ویژه بنیاد در این بزرگداشت و رخداد علمی، فرهنگی و پژوهشی اقدام در جهت طراحی، هدایت، ساخت و تجهیز مرکز فرهنگی دفاع مقدس همدان(باغ موزه) است.

وی افزود: در جریان "کنگره بزرگداشت سرداران، امیران، فرماندهان و 8 هزار شهید استان همدان" که از تاریخ 13 تا 19 آبان ماه سال جاری در این استان برگزار می شود، مرکز فرهنگی دفاع مقدس همدان(باغ موزه) نیز با حضور فرماندهان و پیشکسوتان دفاع مقدس و مدیران ارشد استان گشوده می شود.