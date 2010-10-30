ساخت ایستگاه آتش نشانی مسکن مهر سمنان آغاز شد

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی سمنان بعد از ظهر شنبه در حاشیه آغاز عملیات اجرایی ساخت ایستگاه آتش نشانی به خبرنگار مهر در سمنان گفت: ایستگاه آتش نشانی در زمینی به مساحت هزار و 700 مترمربع و زیربنای 500 مترمربع احداث می شود.

حمید قاسمی با بیان اینکه این ایستگاه خدمات اطفای حریق و امداد و نجات را ارائه می کند، گفت: این ایستگاه با اعتبار دو میلیارد و 500 میلیون ریال قرار است در هفته دولت سال آینده به بهره برداری برسد.

وی یادآور شد: با توجه به بهره برداری تعدادی از واحدهای این سایت تا پایان سال، ایستگاه آتش نشانی تازه تاسیس در میدان استاندارد سمنان نزدیکترین ایستگاه به این منطقه خدمات لازم را ارائه می کند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی سمنان با بیان اینکه پروژه مسکن مهر سمنان در مساحت 76 هکتار در دست ساخت است، گفت: ایجاد این ایستگاه با توجه به موقعیت و مکانیابی شده پاسخگوی نیاز این سایت مسکن مهر است.