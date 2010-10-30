مدیر کل مرکز هنرهای تجسمی موفقیت هنرمندان نگارگر ایرانی را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سه هنرمند ایرانی برگزیدگان سومین دوره جشنواره هنری "مینیاتور وتذهیب" الجزایر شدند. مصطفی آقا میری در بخش "مینیاتور و تذهیب"، امیر هوشنگ آقا میری در بخش"گل مرغ و تذهیب"و رضا بدرالسما در بخش "مینیاتور" برگزیدگان این جشنواره شدند.

محمود شالویی، مدیر کل مرکزهنرهای تجسمی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی و سرپرست موزه هنرهای معاصر تهران موفقیت مصطفی آقا میری را در سومین جشنواره هنری "مینیاتور وتذهیب"الجزایر وموفقیت دیگر هنرمندان ایرانی شرکت کننده در این جشنواره را تبریک گفت.

جشنواره هنری "مینیاتور وتذهیب "هر ساله در الجزایر برگزار می شود .این جشنواره امسال از 16تا21 اکتبر(24تا29مهرماه) در الجزایر برگزار شد.