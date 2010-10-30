حجت الاسلام قاضی عسگر از هتل بدرالمحمدیه بازدید کرد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از مدینه منوره حجت الاسلام سید علی قاضی عسگر ظهر امروز شنبه هشتم آبانماه از بخشهای مختلف هتل بدرالمحمدیه بازدید کرد.

در این دیدار که فلاح زاده معاون توسعه مدیریت و منابع و حجت الاسلام مظلومی معاونت فرهنگی و مجردی رئیس ستاد مدینه حجت الاسلام قاضی عسگر را همراهی می کردند ضمن شنیدن مسائل و مشکلات زائران دستور پیگیری و رفع این مشکلات و مسائل را صادر کرد.



حجت الاسلام قاضی عسگرهمچنین به درخواست یکی از زائران جوان یادداشتی در دفتر این زائر به یادگار نوشته و برای وی آرزوی قبولی طاعات و موفقیت کرد.



وی پس از صرف ناهار در میان زائران حضور یافته و در پاسخ به سئوال اعتقادی یکی از زائران وی را به روحانی کاروان و کتابخانه و سایت بعثه مقام معظم رهبری ارجاع داده و از زائران خواست از بحث و گفتگو با ماموران حرم نبوی و بقیع خودداری کنند.



حجت الاسلام قاضی عسگر همچنین از پیشنهاد یکی از زائران مبنی بر تفکیک آسانسور خواهران و برادران استقبال کرده و خواستار اجرای آن شد.



برخی از زائران نیز پیگیر وعده های داده شده پیرامون اهدای سیمکارت به زائران شدند که رئیس ستاد مدینه گفت: متاسفانه بانک ملی به وعده خود مبنی بر اهدای سیمکارت به زائران عمل نکرده است.



در پایان این دیدار صمیمی حجت الاسلام قاضی عسگر برای پیشگیری از برخی از مشکلات خواستار به کار گرفتن بازرس افتخاری در هتلها در آینده شد.