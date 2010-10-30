مخالفت ایران با آمریکا احترام برانگیز است/ علاقه چینیها به اخبار ایران

"لیو یانگ" تحلیلگر روزنامه گلوبال تایمز در بازدید از غرفه مهر در هفدهمین جشنواره مطبوعات، ضمن استقبال از این جشنواره به عنوان یک رویداد فرهنگی گفت: این نمایشگاه فرصت خوبی را برای خبرنگاران خارجی برای آشنایی با مطبوعات ایران فراهم می کند.

وی آشنایی اصحاب رسانه خارجی با فضای ایران را نیز از جمله دستاوردهای جشنواره مطبوعات دانست و افزود: خبرنگاران با حضور در ایران و مشاهده ایران واقعی از نزدیک می توانند درک درستی از اوضاع این کشور بدست آورده و آن را با تصویری که بعضا بصورت مغرضانه توسط رسانه های خارجی ترسیم می شود، مقایسه کنند.

یانگ از علاقمندی مخاطبان چینی به اخبار ایران خبر داد و گفت: مردم چین این خبرها را پیگیری می کنند، ما خبرنگاران نیز به نوبه خود از طریق رسانه های برون مرزی ایران مانند پرس تی وی، پیگیر تحولات این کشور هستیم و آنها را در خبرهای خود انعکاس می دهیم.

به گفته وی خیلی از مردم چین علاقمند به اخبار ایران و خاورمیانه هستند و مشتاق دانستن در این زمینه اند. بعنوان مثال سفر اخیر رئیس جمهوری اسلامی ایران به لبنان از جمله خبرهایی بود که علاقمندان زیادی در چین داشت.

موضوع دیگر بحث فعالیتهای هسته ای ایران و مذاکرات این کشور با غرب در این مورد است که مورد توجه مخاطبان چینی است. رسانه های چینی حساسیت ویژه ای در پوشش اخبار مربوط به آن و بویژه انعکاس سخنان مقامهای ایرانی از جمله رئیس سازمان انرژی اتمی دارند.

این تحلیلگر چینی مسئله سازش خاورمیانه را نیز از جمله مسائل مهم در عرصه خبر دانسته و از توجه ویژه رسانه های چینی به این مسئله خبر داد. وی رهبران انقلاب اسلامی ایران را از جمله چهره های شناخته شده در چین دانسته و از امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری بعنوان دو چهره شاخص در این زمینه یاد کرد.

یانگ وجه بارز انقلاب اسلامی ایران را استقلال طلبی و مبارزه با سیاستهای آمریکا در جهان دانسته و تاکید کرد: این ویژگی ایران بسیار قابل توجه است و ما با دیده احترام به آن می نگریم.

وی با اشاره به موضوع هسته ای ایران یادآور شد: همه کشورهای جهان حق دستیابی و استفاده از فناوری هسته ای را دارند، آنها می توانند در زمینه های مختلف از فناوری صلح آمیز هسته ای استفاده کنند، زیرا به اعتقاد من این فناوری پاسخگوی بخش زیادی از نیازهای انسان است.

به اعتقاد این خبرنگار چینی مردم ایران نیز حق دارند که به چنین فناوری دست یابند و از آن در زمینه های صلح آمیز بهره ببرند.