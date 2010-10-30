انتقاد از قانونگذاری و عدم مرزبندی در برنامه پنجم توسعه کشور

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، مهدی سنایی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه جلسه علنی امروز مجلس که به بررسی لایحه برنامه پنجم دولت اختصاص دارد به عنوان مخالف با قرار گرفتن در جایگاه، انتقادات خود را نسبت به گزارش نهایی کمیسیون تلفیق که با نظر دولت تدوین شده است اعلام کرد.

وی با بیان اینکه بر اساس گزارش نهایی کمیسیون تلفیق، 121 ماده از این گزارش عینا با اصلاحات جزئی از لایحه پنجم دولت است و تنها 19 ماده از لایحه برنامه پنجم دولت حذف شده و 58 ماده از آن لایحه اصلاحات کلی داشته است.

سنایی با بیان اینکه نکته و اشکال اصلی در تعریف برنامه است، افزود: در اینجا این سئوال پیش می آید که ویژگی و تفاوت برنامه پنجم کشور با دیگر برنامه های توسعه و یا چشم انداز کلی کشور و همچنین برنامه و بودجه سالیانه کشور چه تفاوتی دارد، این در حالیست که برنامه چشم انداز بیست ساله به تصویر آرمانهای کشور می پردازد و برنامه و بودجه سالیانه نیز به حل و فصل عینی مسائل کشور اختصاص دارد، حال آنکه برنامه توسعه کشور باید تعیین اولویت ها و روشن کردن محورهای اصلی باشد.

وی با انتقاد از عدم وجود مرزبندی در برنامه پنجم توسعه کشور گفت: این برنامه مرزبندی مشخصی با چشم انداز و برنامه و بودجه سالیانه کشور ندارد و حتی در برخی از موارد نیز به این حوزه ها ورود پیدا کرده است.

سنایی همچنین یکی دیگر از مشکلات برنامه پنجم را عدم ارائه ارزیابی از برنامه چهارم توسعه کشور عنوان کرد و افزود: چگونه می توان بدون ارزیابی برنامه چهارم خطوط اصلی برنامه پنجم را پیش بینی کرد.

سنایی عدم ارائه گزارش سالیانه از برنامه چهارم توسعه، عدم انسجام و رعایت مرزبندی در برنامه پنجم توسعه، فقدان انسجام در برنامه پنجم توسعه، نبود مسئله محوری برنامه پنجم توسعه، نداشتن شاخص های مهم در برنامه از جمله شاخص رشد، تولید و ...، نبود جدول و منابع در سرتاسر برنامه پنجم توسعه و پرداختن برنامه پنجم توسعه به موارد قانونگذاری را از جمله اشکالات برنامه پنجم توسعه عنوان کرد.

وی با تاکید بر اینکه متاسفانه برنامه پنجم توسعه به جای پرداختن اولویت ها در کشور در برخی موارد به قانون گذاری پرداخته است افزود: آیا وظیفه برنامه توسعه کشور قانونگذاری است؟

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: در تدوین لایحه برنامه پنجم که اکنون نسخه نهایی شده آن با توافق دولت و مجلس در اختیار شما نمایندگان قرار دارد ، قوانین زیادی لغو شده که لیست بسیاری از آنها را من تهیه کرده ام.

وی همچنین افزود: در برنامه پنجم توسعه هزینه ها غیرقابل سنجش است و تشکیلات معاونت برنامه ریزی نیز گسترش پیدا کرده است.