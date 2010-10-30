اولین اکوپارک تخصصی صنایع دستی در شیراز راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، محمد حقیقت در این خصوص توضیح داد: درصدد هستیم با مطالعات و بررسیهای کارشناسی یک مکان معین جهت معرفی هر چه بیشتر و بهتر صنایع دستی شیراز و فارس به شهروندان و گردشگران داخلی و خارجی ایجاد و آن را به تولید و عرضه آثار و محصولات هنرهای دستی اختصاص دهیم.

وی اظهار داشت: شیراز شهر هنر، فرهنگ و تخصصهای فراوان در زمینه های مختلف است اما به نظر می رسد این توانمندی در کورسوی رقابت مغفول مانده و در حال حاضر بهترین خاتم کاران ایران، هنرمندان عرصه منبت کاری، قلم کاری و انگشترسازی در شیراز قرار دارند.

معاون اجرایی شهرداری شیراز عنوان کرد: یکجا بودن همه این استعدادها می طلبد که یک پارک به همین منظور احداث و در آن از صنعتگران خبره و زبردست شیرازی و استان فارس جهت ارائه تولیدات خود استفاده شود.

حقیقت افزود: پارک خواجو، باغ جهان نما و باغ دلگشا گزینه های مورد نظر برای ایجاد این فضای آموزشی - تفریحی است که امیدواریم باعث رونق این صنعت، همچنین توسعه گردشگری و اشتغال زایی مولد شود.