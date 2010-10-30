توجه به فرهنگ اسلامی و ایرانی مهمترین محور برنامه پنجم است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، علی بروغنی نماینده مردم سبزوار در جلسه علنی امروز شنبه که به بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه کشور اختصاص دارد با قرار گرفتن در جایگاه موافق گفت: برنامه پنجم توسعه به نکات مهمی پرداخته است که از جمله مهمترین آنها توجه به فرهنگ اسلامی و ایرانی به منظور تعمیق فرهنگ اسلامی و ایرانی، روحیه کار جمعی ، انفاق ، احسان و نیکوکاری، گسترش خط و زبان فارسی، توسعه فرهنگ قرآنی و ترویج اسلام ناب محمدی با توجه به رهنمودهای امام راحل است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: در برنامه پنجم توسعه همچنین به توسعه و ایجاد مساجد ، فضای ورزشی ، ورزش همگانی ، رسانه ملی ، میراث فرهنگی و صنعت گردشگری ، حوزه های علمیه و دستیابی حوزه های علمیه به جایگاهی مناسب در حد شان جمهوری اسلامی توجه شده است.

وی همچنین با اشاره به اینکه در برنامه پنجم توسعه کشور به گونه ای عمل شده تا از بنیاد علمی نخبگان نیز حمایت شود افزود : توجه ویژه به آموزش و پرورش عمومی، ایجاد فضای لازم برای ورود دانشجویان خارجی برای تحصیل در کشور، جلوگیری از خروج دانشجویان داخلی برای تحصیل به خارج از کشور، کاهش هزینه های درمان توسط مردم و تامین هزینه های درمان مردم حداکثر تا 30 درصد از سوی دولت از دیگر برنامه های مهم این برنامه است.

وی همچنین حمایت از ایثارگران ، توجه خاص خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران، توجه به فناوری اطلاعات، توجه به کارکنان شاغل و بازنشستگان دولت، توجه به آمار، توجه به رشد سرمایه گذاری، توجه به رشد تولید، توسعه صادرات و اصلاح نظام مالیاتی را از دیگر موارد مهم در برنامه پنجم توسعه کشور عنوان کرد.

بروغنی افزود: همچنین توجه به توسعه منطقه ای و توازن منطقه ای و رفع محرومیت از مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و توزیع عادلانه ثروت، و توجه به مسائل محیطزیست از جمله موارد دیگری است که در لایحه برنامه پنجم توسعه کشور مورد بررسی قرار گرفته است.

نماینده مردم سبزوار در مجلس یادآور شد: در لایحه برنامه پنجم توسعه کشوربه شهر و شهرداری ها به گونه ای توجه شده که بتوانند درآمد پایدار ایجاد کنند و در سایه آن درآمد پایدار چهره شهر را تغییر داده و در ساخت و ساخت به گونه ای عمل کنند که به مردم لطمه وارد نشود.

وی در پایان گفت : توجه به امور سیاسی و تنظیم سیاست خارجی از دیگر مواردی است که در این برنامه به آن توجه شده است.