۸ آبان ۱۳۸۹، ۱۷:۴۰

رمضانی:

مازاد نیاز فراورده های خونی البرز به تهران ارسال می شود

کرج - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره کل انتقال خون البرز گفت: فراورده های خونی تولیدی استان البرز که مازاد نیاز استان است به بانک خون و فرآورده های آن در تهران ارسال می شود تا استانهای نیازمند از آنها استفاده کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، هما رمضانی ظهر شنبه در حاشیه برگزاری سمینار کاربرد بالینی خون و فراورده های آن در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اداره کل انتقال خون استان البرز سمینار کاربرد بالینی خون و فرآورده های آن را با هدف آشنایی کارکنان مراکز درمانی با اهمیت این فرآورده برگزار کرد.

سرپرست اداره کل انتقال خون استان البرز افزود: کارکنان بهداشت و درمان مراکز درمانی، پرستاران، آزمایشگاهیان و پزشکان تیمهای اورژانس از مخاطبان این سمینار تخصصی دو روزه هستند.
 
رمضانی یادآور شد: اندیکاسیون "مشخص کننده میزان و زمان خون یا فرآورده خونی مورد نیاز بیمار"، عوارض ناشی از کمبودهای خونی، نحوه تزریق خون به بیمار و آشنائی با فرآیندهای تهیه خون و فرآوردهای آن از مهمترین موضوعات این سمینار دو روزه است.

وی گفت: سال گذشته شهروندان کرجی 61 هزار واحد خونی را اهدا کردند و از ابتدای سالجاری نیز تاکنون 26 هزار واحد خونی اهدا شده است.

رمضانی با بیان اینکه از هر کیسه خون دو یا سه فرآورده خونی تهیه می شود افزود :از ابتدای امسال بیش از 60 هزار فرآورده خونی تهیه شده است.

وی گفت: مازاد نیاز استان البرز  را به بانک خون و فرآوردهای آن در تهران ارسال می کنیم تا استانهای نیازمند از آنها استفاده کنند.

این مسئول دیگر برنامه های این اداره را آموزش چهره به چهره در خصوص نحوه نگهداری و تزریق خون و یا فرآوردهای آن به پرستاران مراکز درمانی عنوان کرد.

وی گفت:  گلبول قرمز متراکم یا RBC ، پلاکت، پلاسما و کرایو از مهمترین فرآورده های خونی است که در اداره کل انتقال خون استان البرز تهیه می شوند.
