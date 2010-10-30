مازاد نیاز فراورده های خونی البرز به تهران ارسال می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، هما رمضانی ظهر شنبه در حاشیه برگزاری سمینار کاربرد بالینی خون و فراورده های آن در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اداره کل انتقال خون استان البرز سمینار کاربرد بالینی خون و فرآورده های آن را با هدف آشنایی کارکنان مراکز درمانی با اهمیت این فرآورده برگزار کرد.



سرپرست اداره کل انتقال خون استان البرز افزود: کارکنان بهداشت و درمان مراکز درمانی، پرستاران، آزمایشگاهیان و پزشکان تیمهای اورژانس از مخاطبان این سمینار تخصصی دو روزه هستند.

رمضانی یادآور شد: اندیکاسیون "مشخص کننده میزان و زمان خون یا فرآورده خونی مورد نیاز بیمار"، عوارض ناشی از کمبودهای خونی، نحوه تزریق خون به بیمار و آشنائی با فرآیندهای تهیه خون و فرآوردهای آن از مهمترین موضوعات این سمینار دو روزه است.



وی گفت: سال گذشته شهروندان کرجی 61 هزار واحد خونی را اهدا کردند و از ابتدای سالجاری نیز تاکنون 26 هزار واحد خونی اهدا شده است.



رمضانی با بیان اینکه از هر کیسه خون دو یا سه فرآورده خونی تهیه می شود افزود :از ابتدای امسال بیش از 60 هزار فرآورده خونی تهیه شده است.



وی گفت: مازاد نیاز استان البرز را به بانک خون و فرآوردهای آن در تهران ارسال می کنیم تا استانهای نیازمند از آنها استفاده کنند.



این مسئول دیگر برنامه های این اداره را آموزش چهره به چهره در خصوص نحوه نگهداری و تزریق خون و یا فرآوردهای آن به پرستاران مراکز درمانی عنوان کرد.



وی گفت: گلبول قرمز متراکم یا RBC ، پلاکت، پلاسما و کرایو از مهمترین فرآورده های خونی است که در اداره کل انتقال خون استان البرز تهیه می شوند.