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۸ آبان ۱۳۸۹، ۱۶:۱۴

کمبود فضای استاندارد برای نگهداری مددجویان در اسلام آباد غرب

کمبود فضای استاندارد برای نگهداری مددجویان در اسلام آباد غرب

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیرکل زندان های استان کرمانشاه در بازدید از زندان اسلام آبادغرب، نبود فضای استاندارد و سرانه کافی برای نگهداری مددجویان را بسیار ملموس و موجب فشار مضاعف روحی و روانی بر پرسنل و بویژه مراقبان زندان عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، علی اشرف رشیدی بعداز ظهر شنبه در این بازدید با اشاره به سختی ها و مشکلات زندانبانی، توجه ویژه به امور اصلاحی و تربیتی در زندان ها، گسترش و توسعه فعالیت های فنی و حرفه ای و لزوم تقویت باورهای دینی مذهبی در بین مددجویان را از اهم اولویت ها برشمرد.

وی تصریح کرد: کار با انسانها از پر مشقت ترین و سخت ترین مشاغل است و پرسنل زندانها و به ویژه مراقبان، مجاهدان عرصه زندانبانی کشور هستند.

مدیر کل زندان های استان کرمانشاه، با اشاره به فعالیت های طاقت فرسا و شبانه روزی پرسنل زندانها، توجه ویژه به مسایل و مشکلات آنان را مدنظر قرار داد و خاطر نشان کردجبهه نخست و اصلی نظام زندانبانی کشور را مراقبان تشکیل داده اند و هر چه نیازها و مشکلات این قشر کمتر و از نظر ارتقای علمی و معنوی مورد توجه ویژه قرار گیرند، تحقق اهداف نظام زندانبانی اسلامی تسهیل خواهد شد.

کد مطلب 1181437

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