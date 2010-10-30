وندرس سینما را سلاحی برای تغییر تلقی از اروپا دانست

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اینترنتی سینمای اروپا وندرس در یک سخنرانی که در حاشیه نمایش سه فیلم نامزد جایزه لوکس اتحادیه اروپا برگزار شد با ذکر این مطلب به مسائل حاشیه‌ای و تصویر غلط که از اروپا در اذهان عمومی وجود دارد انتقاد کرد.



وندرس در این سخنرانی گفت: شهروندان اروپایی خیال می‌کنند قاره اروپا یک اقتصادی و اداری است و تنها سینما می‌تواند این تصویر را تغییر دهد.



وی افزود : اغلب فیلم‌ها به رویای نه چندان صادق آمریکایی دامن می‌زنند و اساسا مفهوم زندگی رویایی آمریکایی را اختراع کرده‌اند. همین اتفاق برای اروپا هم می‌تواند بیفتد. فیلم‌های اروپایی باید داستان‌های اروپایی را روایت کنند و ارزش‌های اروپایی را نمایندگی کنند.



در ادامه وندرس از کاهش میزان کتاب‌خوانی در میان کودکان اروپایی و افزایش روی آوری به اینترنت و تلویزیون انتقاد کرد و مدارس را پایگاهی مناسب برای تربیت و رشد سلیقه کودکان دانست.