طرح مطالعاتی توسعه کشاورزی در اطراف شهر سوخته در حال انجام است

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، سردار سرتیپ پاسدار قدرت الله منصوری ظهر شنبه در حاشیه آئین بهره برداری از هشتمین بیمارستان صحرایی استان سیستان و بلوچستان در روستای "شندول" از توابع شهرستان مرزی هیرمند بیان کرد: 20 میلیون مترمکعب آب مورد نیاز این زمینها از چاه نیمه های زابل انتقال خواهد یافت.

وی اعتبار اختصاص یافته برای طرح خط انتقال آب از چاه نیمه های زابل به زمینهای کشاورزی اطراف شهر سوخته را 300 میلیارد ریال اعلام کرد.

فرمانده قرارگاه قدس سپاه جنوب شرق کشور گفت: سپاه پاسداران در کنار تلاش برای تحقق آرمان های انقلاب اسلامی و امنیت کشور، در عرصه های مختلف سازندگی نیز فعالیت های گسترده ای دارد.

وی با اشاره به ارائه خدمات بهداشتی درمانی توسط سپاه پاسداران در مناطق محروم افزود: ایجاد بیمارستانهای صحرایی یکی از موفق ترین و بزرگترین خدمات سپاه برای مردم محروم کشور بویژه نقاط مرزی سیستان و بلوچستان است.

ُسردار منصوری اظهار داشت: رمز موفقیت هر ملت تحکیم و انسجام وحدت و همدلی بین اقشار مختلف مردم است که خوشبختانه این مهم در سیستان و بلوچستان با وجود تنوع قومی و مذهبی، به نحو مطلوبی محقق شده است.

وی افزود: ولایت مداری و پیروی از رهبر معظم انقلاب رمز اتحاد، همدلی و موفقیت مردم مسلمان کشورمان است.

وی بیان کرد: به عنوان مثال نبود اتحاد و همدلی بین مردم افغانستان موجب بروز مشکلات فراوان برای این ملت و حضور نظامیان آمریکایی و به مخاطره افتادن امنیت کشورشان شده است.

فرمانده قرارگاه قدس سپاه جنوب شرق کشور گفت: سپاه پاسداران برنامه های مختلفی برای ارایه خدمات بهداشتی، درمانی و معیشتی به مردم بخش های محروم سیستان و بلوچستان پیش بینی کرده است.

