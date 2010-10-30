استان سمنان جزو سه استان برتر مسکن مهر کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، وزیر مسکن و شهرسازی عصر شنبه در حاشیه بازدید از طرح مسکن مهر سمنان در جمع مسئولان و اعضای شورای مسکن مهر استان گفت: سیستم بانکی، سازمان مسکن و شهرسازی، اداره تعاون و استانداری سمنان نیز توانسته اند رضایتمندی مردم در اجرای طرح مسکن این استان را بدست آورند.

وی با بیان اینکه تاکنون عملیات ساخت 24 هزار واحد مسکونی مهر در این استان شروع شده است، تصریح کرد: خوشبختانه هم صنعتی سازی و هم سنتی سازی ساخت واحدهای مسکونی مهر در استان سمنان از رشد خوبی برخوردار بوده است.

وزیر مسکن با بیان اینکه این سومین سفر برای بازدید از روند مسکن مهر به استان است، گفت: برخی از واحدها که اواخر فروردین ماه امسال کلنگ زنی شده بودند امروز در مرحله نازک کاری قرار دارند.

نیکزاد با اشاره به اینکه در شهر سمنان 10 هزار واحد مسکونی مهر به شیوه های مختلف ساخته می شوند اظهار داشت: سیستم های خدمات رسان نیز فعالیت مناسبی برای تامین انشعابات آب، فاضلاب، برق، گاز و تلفن داشته اند.

وی ادامه داد: شتاب در اجرای طرح مسکن مهر یک اولویت اساسی است ولی تسریع در اجرای این طرح، به هیچ وجه نباید سبب افت کیفیت ساخت و سازها شود.

وزیر مسکن وشهرسازی در ادامه به نوسازی واحدهای مسکونی روستایی استان سمنان اشاره کرد و افزود: سهمیه 3 هزار واحدی امسال این استان در بخش مسکن روستایی به بانک معرفی شده و انعقاد قرار داد کرده اند.

به گفته وی، سهمیه جدید استان سمنان برای نوسازی واحدهای مسکونی روستایی 4 هزار واحد است که تسهیلات لازم برای نوسازی 2 هزار واحد از آنها توسط بانک مسکن و تسهیلات 2 هزار واحد دیگر توسط بانک های ملی، ‌ملت، تجارت، ‌صادرات و رفاه به متقاضیان پرداخت خواهد شد.

نیکزاد اظهار امیدواری کرد: تا نیمه اول سال 1390عملیات ساخت واحدهای مسکونی مهر کلیه متقاضیان استان سمنان به اتمام برسد و حتی امسال بتواند پاسخگوی متقاضیانی که از کلان شهرها به آن مراجعه می کنند باشد.