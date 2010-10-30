دیدار فرمانداران جوانرود و حلبچه عراق به منظور توسعه تبادلات مرزی

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، فرماندارحلبچه در این نشست گفت: اهداف این نشست همکاری دوکشور دوست و برادر در زمینه تبادلات مرزی و جانمایی و تعین مکان بازارچه کوله بری است.

گوران ادهم رحیم افزود: ایجاد بازارچه های مرزی فرصت مناسبی است که دوملت ایران وعراق بتوانند با همزیستی و برادری استعدادها وظرفیت های مختلف یگدیگررا تکمیل کنند.

وی با اشاره به جانمایی و تعین مکان مناسب برای بازارچه کوله بری، تصریح کرد: چند نقطه مناسب به این منظور شناسایی کرده ایم .

فرماندار جوانرود نیز در این نشست با اشاره به تحمل سختی ها ورشادتهای مردم ایران در دوران دفاع مقدس و از سوی دیگر لطمات فراوان به مردم ستمدیده حلبچه توسط رژیم بعث عراق، گفت: درصدد فراهم کردن شرایطی برای رفاه حال مردم دوکشور ایران وعراق از راه هدفمند وقانونی هستیم که بتوانیم رفاه حال مرزنشینان را فراهم آوریم.

علی رستمی با اشاره به استعدادهای شهرستان جوانرود از لحاظ گردشگری، توریستی وتجارتی، افزود: زیرساختها در این راستا فراهم شده وشهرستان جوانرود به عنوان قطب بزرگ تجارت می تواند نقش بسزایی برای مردم ایران وعراق در زمینه های تجارتی وگردشگری داشته باشد.

وی تصریح کرد: امیدواریم با در نظر گرفتن نقاط مشترک بتوانیم به صورت هدفمند از قاچاق کالا جلوگیری و خدماتی به مردم دوکشور برادر و مسلمان ارائه کنیم ونتیجه این نشست را به سمع استاندار کرمانشاه وسلیمانیه برسانیم.