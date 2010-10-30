فرستنده های تلویزیونی کهگیلویه و بویراحمد دیجیتال می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، حجت الله رحیم زاده بعد از ظهر شنبه در بازدید از روند اجرای طرح دیجیتال صدا وسیمای استان، افزود: هم اکنون ساختمان دیجیتال صدا وسیما با 170 مترمربع زیربنا در تپه تلویزیون در حال احداث است.

مدیرکل صداو سیمای کهگیلویه وبویراحمد بیان کرد: با راه اندازی سیستم دیجیتال، شهرهای استان از سیگنال رسانی مطلوب تلویزیونی برخوردار می شوند.

رحیم زاده اظهار داشت: عملیات اجرایی این طرح از اردیبهشت ماه امسال آغاز شده و برای تکمیل آن 20 میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته است.

وی یادآور شد: به دلیل کوهستانی بودن برخی از شهرها و روستاهای استان با مشکل دریافت امواج تلویزیونی مواجه هستند.