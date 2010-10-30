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۸ آبان ۱۳۸۹، ۱۶:۲۸

بهمن ماه امسال؛

فرستنده های تلویزیونی کهگیلویه و بویراحمد دیجیتال می شوند

فرستنده های تلویزیونی کهگیلویه و بویراحمد دیجیتال می شوند

یاسوج - خبرگزاری مهر: مدیرکل صداو سیمای کهگیلویه وبویراحمد گفت: سیستم دیجیتال فرستنده های تلویزیونی این استان بهمن ماه سال جاری راه اندازی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، حجت الله رحیم زاده بعد از ظهر شنبه در بازدید از روند اجرای طرح دیجیتال صدا وسیمای استان، افزود: هم اکنون ساختمان دیجیتال صدا وسیما با 170 مترمربع زیربنا در تپه تلویزیون در حال احداث است.

مدیرکل صداو سیمای کهگیلویه وبویراحمد بیان کرد: با راه اندازی سیستم دیجیتال، شهرهای استان از سیگنال رسانی مطلوب تلویزیونی برخوردار می شوند.

رحیم زاده اظهار داشت: عملیات اجرایی این طرح از اردیبهشت ماه امسال آغاز شده و برای تکمیل آن 20 میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته است.

وی یادآور شد: به دلیل کوهستانی بودن برخی از شهرها و روستاهای استان با مشکل دریافت امواج تلویزیونی مواجه هستند.

کد مطلب 1181447

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